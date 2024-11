Netflix prezentuje najciekawsze premiery grudnia 2024

The Grinch

That Christmas

Serial "Black Doves", którego akcja rozgrywa się w czasie świąt w Londynie, to mocna, dynamiczna i emocjonująca opowieść o przyjaźni i poświęceniu. Główna bohaterka, Helen Webb ( Keira Knightley ), jest bystrą i rzeczową kobietą, która spełnia się jako żona i matka – a do tego zajmuje się szpiegostwem. Od 10 lat przekazuje polityczne sekrety swojego męża tajemniczej organizacji znanej jako Black Doves, dla której pracuje. Kiedy jej kochanek Jason ( Andrew Koji ) zostaje zamordowany, jej tajemnicza przełożona Reed ( Sarah Lancashire ) wzywa dawnego przyjaciela Helen, aby ją chronił. Sam ( Ben Whishaw ) i Helen usiłują dowiedzieć się, kto i dlaczego zabił Jasona, odkrywając przy tym skomplikowany i sięgający wielu sfer spisek łączący londyński półświatek z nadciągającym kryzysem geopolitycznym.

Patri Peiró, matka z obsesyjną potrzebą kontroli, która uważa się za fajniejszą, niż jest w rzeczywistości, nie potrafi znaleźć wspólnego języka ze swoim 13-letnim synem, Ramirem, pragnącym przeprowadzić się do ojca. Gdy kierowca, który miał zawieźć klasę chłopca na szkolny obóz, okazuje się być pod wpływem alkoholu, Patri oferuje wszystkim podwózkę. Teraz będzie miała sporo czasu, aby udowodnić, że w sumie to równa z niej babka, i przekonać syna do zamieszkania właśnie z nią.