Netflix prezentuje najciekawsze premiery marca 2025

Rodzinne wakacje przemieniają się w koszmar, gdy czworo napastników napada na domek na odludziu i żąda od jego mieszkańców złożenia ofiary, by zapobiec apokalipsie.

Knock at the Cabin

Nowe ujęcie popularnej opowieści dla dzieci. Gdy prosiaczek Wilbur odkrywa, że czeka go smutny los, życzliwa mu pajęczyca Charlotta obmyśla plan, aby go uratować.

W sierpniu 1969 roku członkowie sekty Charlesa Mansona zamordowali na jego polecenie siedem osób. Dlaczego? Wejdź do świata zbrodni, spiskowych teorii i eksperymentów CIA.

Chaos: The Manson Murders

Fani po raz kolejny zajrzą za kulisy, aby zobaczyć, jak kierowcy i ich zespoły przygotowują się do walki o zwycięstwo w sezonie 2023 Formula 1. W nowych odcinkach znajdą się niepublikowane wcześniej nagrania i wywiady z największymi gwiazdami sportu.

Formula 1: Drive to Survive

Niemiecka rodzina spędza letnie wakacje w swojej francuskiej willi. Z pozoru idealne życie jej członków zaczyna się sypać pewnego wieczora, gdy na bocznej drodze ich auto potrąca młodą kobietę, która ostatecznie trafia do ich domu. Początkowa chęć pomocy zaczyna schodzić na dalszy plan i ustępować miejsca zgoła całkiem innym motywom. Każdy z członków rodziny poszukuje w kobiecie czegoś innego i pragnie ją wykorzystać. Za ten błąd wszystkim im przyjdzie jednak wkrótce zapłacić – i to naprawdę słono.

Choć Willy Wonka nie śmierdzi groszem, to z pomocą sieroty imieniem Nitka postanawia zbudować słodkie imperium i pokrzyżować szyki czekoladowemu kartelowi.

The Residence

Codzienne życie małej wioski Hurmevaara zostaje zakłócone, gdy pewnej nocy na jeden z samochodów spada meteoryt. Według burmistrza miasta meteoryt jest bardzo cenny dla przyszłości powoli wymierającej wioski. Joel, wiejski ksiądz i doświadczony żołnierz sił pokojowych, staje w dawnym muzeum na straży meteorytu, który ma zostać wysłany do Londynu do dokładniejszej analizy. Jednak cenna skała przyciąga wiele uwagi... Joel musi ją chronić zarówno przed amatorskimi, jak i zawodowymi przestępcami, przy okazji próbując rozwikłać jeszcze większą tajemnicę dotyczącą własnego życia. Żona Joela niedawno ogłosiła, że – w końcu – jest w ciąży. To świetna wiadomość, ale niestety Joel nie może mieć dzieci z powodu obrażeń odniesionych na wojnie. Tylko że nigdy nie powiedział o tym żonie...