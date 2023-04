Netflix prezentuje pełną listę nowości na maj 2023. Jakie filmy, seriale i programy trafią na platformę?

1 maja

Dorwać Cartera Get Carter 2000 42 min. Sensacyjny Thriller Sylvester Stallone Mickey Rourke Po "przypadkowej" śmierci brata płatny zabójca Carter wraca do domu, aby znaleźć spokój ducha, lecz jego droga ku odkupieniu szybko zbacza w kierunku zemsty.

Blair Witch Project The Blair Witch Project 1999 21 min. Horror Dokumentalizowany Heather Donahue Joshua Leonard Troje studentów filmówki wyrusza do lasu, aby nakręcić film dokumentalny o słynnej wiedźmie, której przypisuje się ciąg zabójstw sprzed 200 lat.

Oko The Eye 2008 37 min. Horror Jessica Alba Alessandro Nivola Niewidoma wiolonczelistka odzyskuje wzrok w wyniku przeszczepu rogówki – lecz zaczyna też widzieć nadprzyrodzone istoty.

2 maja

Love Village 2023 Randkowy Reality-show Single z różnych środowisk, którzy mają za sobą 35 urodziny, przenoszą się do domu na wsi, aby dać miłości jeszcze jedną szansę. Czy uda im się znaleźć drugą połówkę?

Krawiec Terzi 2023 - Dramat Çağatay Ulusoy Salih Bademci Słynny krawiec zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej swojego przyjaciela. Wszyscy troje mają jednak mroczne sekrety, które wkrótce wywrócą ich życie do góry nogami.

3 maja

Małżeństwo po żydowsku Jewish Matchmaking 2023 Reality-show Randkowy Kiedy samotni Żydzi są gotowi na poważny związek, proszą Aleezę Ben Shalom, aby znalazła im idealnego partnera w USA albo Izraelu.

4 maja

Sanctuary: Seiiki 2023 Dramat Sportowy Twardy i zawzięty chłopak zostaje zawodnikiem sumo, który porywa fanów swoim zawadiactwem, ale jednocześnie następuje na odcisk tym, dla których tradycja to świętość.

Larva Family 2023 - Rodzina się powiększa! Gdy w życiu Czerwonego i Żółtego pojawia się malutka gąsienica, szybko okazuje się, że rodzicielstwo nie jest usłane różami.

8 maja

Strażnicy przyrody Spirit Rangers 2022 - 28 min. Animacja Fantasy Przygodowy Kodi, Summer i Eddy – rodzeństwo rdzennych Amerykanów – mają wielką wspólną tajemnicę: są strażnikami przyrody w parku narodowym, który nazywają swoim domem.

9 maja

Hannah Gadsby: Something Special 2023 Hannah Gadsby dzieli się w tym stand-upie pogodnymi opowieściami o miłości i małżeństwie, jak historia nietypowego tortu weselnego i spotkania z królikiem.

10 maja

Dance Brothers 2023 - Dramat Roderick Kabanga Samuel Kujala Dwaj bracia marzący o karierze tancerzy otwierają własny klub, ale zderzenie z realiami branży szybko studzi ich artystyczny zapał, zagrażając braterskiej więzi.

Królowa Kleopatra Queen Cleopatra 2023 Fabularyzowany dok. Adele James Craig Russell Kleopatra – ostatnia z faraonów Egiptu – walczy w obronie swego tronu, rodu i dziedzictwa. Serial dokumentalny z wypowiedziami ekspertów i rekonstrukcjami zdarzeń.

Missing: Dead or Alive? 2023 - Dołącz do detektywów z biura szeryfa z Karoliny Południowej, którzy ścigają się z czasem, by znaleźć osoby zaginione w tajemniczych okolicznościach.

11 maja

Royalteen: Księżniczka Margrethe Royalteen: Prinsesse Margrethe 2023 38 min. Melodramat Po skandalu na szkolnym balu księżniczka Margrethe marzy o normalności, usiłując utrzymać pozory idealnego życia, podczas gdy jej rodzina przeżywa dramatyczne chwile.

Ultraman 2019 - 2023 23 min. Akcja Sci-Fi Anime D.C. Douglas Josh Hutcherson Lata temu superbohater zstąpił z nieba i zaprowadził pokój na świecie. Dziś syn Ultramana musi zająć jego miejsce, by chronić Ziemię przed nowym zagrożeniem z kosmosu.

12 maja

Black Knight Taek-bae-gi-sa 2023 Sci-Fi Woo-bin Kim Esom W dystopijnym 2071 roku zniszczonym przez zanieczyszczenie powietrza uchodźca stara się wstąpić w szeregi potężnych dostawców, aby zdobyć jedzenie i przetrwać.

Mulligan 2023 - Animacja Komedia Sci-Fi Komedia satyryczna o wysiłkach grupki ocalałych, którzy po tym, jak obcy zniszczyli większą część Ziemi, próbują odbudować Amerykę i stworzyć jeszcze lepszy kraj.

Matka The Mother 2023 55 min. Thriller Akcja Jennifer Lopez Gael García Bernal Ścigana przez niebezpiecznych wrogów zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, którą porzuciła wiele lat wcześniej.

15 maja

16 maja

Anna Nicole Smith: Nie znacie mnie Anna Nicole Smith: You Don't Know Me 2023 56 min. Biograficzny Dokumentalny Od szczytu sławy w branży mody po tragiczną śmierć - ten dokument ukazuje Annę Nicole Smith widzianą oczami najbliższych jej osób.

17 maja

Doktor Cha Dak-teo Cha-jung-suk 2023 - Jeong-hwa Eom Byeong-cheol Kim Dwadzieścia lat po tym, jak porzuciła plany kariery medycznej, gospodyni domowa powraca jako pierwszoroczna rezydentka i musi się odnaleźć w pracy pełnej niespodzianek.

Rhythm + Flow: Francja Nouvelle École 2022 41 min. Talk-show Niska SCH Francuscy raperzy z zapałem walczą o nagrodę 100 000 euro w programie muzycznym, którego sędziami są Niska, Shay i SCH.

Fanfik 2023 35 min. Dramat Alin Szewczyk Jan Cięciara Między dwójką licealistów tworzy się intensywna więź, gdy wspólnie pokonują wyzwania związane z odkrywaniem i wyrażaniem swojego najprawdziwszego ja.

Faithfully Yours 2022 Dwie przyjaciółki, które wzajemnie dostarczają sobie alibi, wyjeżdżają, aby oddać się romansom. Zaginięcie jednej z nich doprowadza jednak do rozerwania sieci kłamstw.

Working: What We Do All Day 2023 Dla niektórych liczy się pensja, dla innych – powołanie. Ten serial dokumentalny pokazuje, czym jest praca dla Amerykanów żyjących w szybko zmieniającym się świecie.

McGregor Forever 2023 - Dokumentalny Sportowy Conor McGregor Brutalne ciosy i cięty język Conora McGregora uczyniły z niego największą gwiazdę UFC. Poznaj jego historię w tym porywającym serialu dokumentalnym.

18 maja

Xo, Kitty 2023 - 30 min. Romans Dla młodzieży Anna Cathcart Minyeong Choi Nastoletnia swatka Kitty przenosi się do Seulu i do liceum swojej nieżyjącej mamy, aby być bliżej swojego chłopaka. Tak zaczyna się nowa historia miłosna.

Kitti Katz 2023 - Trzy nastolatki zmieniają się w waleczne kocie superbohaterki, które chronią świat przed zakusami złej egipskiej bogini – a w międzyczasie trenują piłkę nożną.

Yakitori: Żołnierze niedoli Yakitori 2023 Sci-Fi Anime Ziemię skolonizowała potężna obca cywilizacja. Jedyną szansą Akiry na lepszą przyszłość jest zaciągnięcie się do wysyłanej na najgorsze misje jednostki piechoty Yakitori.

19 maja

Niema cisza El silencio 2023 Thriller Arón Piper Almudena Amor Sergio przestał mówić w dniu, kiedy sześć lat temu zamordował rodziców. Lekarka psychiatrii postanawia odkryć, co naprawdę się wydarzyło, stosując nietypowe metody.

Selling Sunset 2019 34 min. Lifestylowy Reality-show Mary Fitzgerald Christine Quinn Elitarni agenci nieruchomości z Oppenheim Group sprzedają luksusowe posiadłości zamożnym klientom z Los Angeles. Tutaj liczą się znajomości, a to często oznacza problemy.

Młodzi i sławni Afrykanie Young, Famous & African 2022 Reality-show W tym reality show zobaczycie, jak grupa znanych, bogatych gwiazd pracuje, bawi się, kłóci i flirtuje w Johannesburgu w RPA.

Kathal - A Jackfruit Mystery 2023 Gdy z ogrodu pewnego polityka znikają dwa cenne jackfruity, ambitna policjantka rozpoczyna śledztwo. Dochodzenie szybko skręca jednak w nieoczekiwaną stronę.

20 maja

22 maja

23 maja

Wanda Sykes: I'm an Entertainer 2023 Słynna komiczka, aktorka i producentka Wanda Sykes powraca z drugim, godzinnym programem komediowym Netflix. Znana z wnikliwych komentarzy społecznych Sykes w szczerym stand-upie z domieszką ostrych dowcipów, które jak zawsze zachwycają widzów, mówi o wyzwaniach związanych z wychowywaniem nastolatków z pokolenia Z i wyznawaniem liberalnych poglądów w napiętym klimacie politycznym.

Ofiara/Podejrzana Victim/Suspect 2023 35 min. Dokumentalny True crime Reporterka bada sprawę kobiety oskarżonej o składanie fałszywych zeznań w sprawie gwałtu i odkrywa schemat działania wymiaru sprawiedliwości, który odwraca się od ofiar.

Syreni biznes MerPeople 2023 - Dokumentalny Odkryj kapryśny świat zawodowego mermaidingu, w którym pasja do pływania w stroju syreny przerodziła się w branżę wartą pół miliarda dolarów.

24 maja

The Ultimatum: Queer Love 2023 Reality-show Randkowy JoAnna Garcia Swisher Uniwersum "Ultimatum" się rozszerza. Zobaczymy jeszcze więcej opowieści o miłości, związkach oraz plusach i minusach zobowiązań. W "Ultimatum: Queer Love" każda z pięciu nowych par składających się z kobiet i osób niebinarnych znajduje się w decydującym momencie swojej relacji. Jedna osoba jest gotowa na małżeństwo, a druga jeszcze się waha. Dostają ultimatum. W ciągu ośmiu tygodni pary muszą zdecydować się na małżeństwo albo rozstać po tym, gdy każda z osób wybierze potencjalnego nowego partnera spośród pozostałych par. Mają jedyną okazję, aby dowiedzieć się, jak może wyglądać ich przyszłość — w dwóch różnych scenariuszach.

Hammerharte Jungs 2023 Para przyjaciół wspiera się nawzajem w szkole, mierząc się ze wstydliwymi nowymi potrzebami i niezręcznym uczuciem, jakie pojawia się między nimi.

Dzień Matki 2023 Dramat Agnieszka Grochowska Dariusz Chojnacki Kiedy syn, którego zostawiła w dzieciństwie, zostaje porwany, była agentka Nina musi znów użyć swoich zabójczych zdolności, aby sprowadzić go do domu.

25 maja

Fubar 2023 - Komedia Akcja Monica Barbaro Arnold Schwarzenegger Zbliżający się do emerytury agent CIA odkrywa rodzinny sekret, przez który musi raz jeszcze wkroczyć do akcji

26 maja

Rabo de Peixe 2023 - Thriller José Condessa Helena Caldeira Gdy u wybrzeży wyspy tonie łódź wypełniona kokainą, Eduardo dostrzega świetną, choć ryzykowną okazję, aby się dorobić i spełnić swoje wielkie marzenia.

Grillmasterzy w akcji The American Barbecue Showdown 2020 Kulinarny Talent-show Ósemka mistrzów grillowania z całych Stanów Zjednoczonych staje do walki o tytuł amerykańskiego arcymistrza grilla. Temperatura rozgrywki będzie naprawdę wysoka!

Krew i złoto Blut & Gold 2023 40 min. Dramat Wojenny Robert Maaser Marie Hacke W ostatnich dniach II wojny światowej niemiecki dezerter, który zrobi wszystko, by wrócić do domu, angażuje się w walkę przeciw oddziałom SS na tropie ukrytego złota.

Tin y Tina 2023 Po traumatycznym poronieniu młoda para adoptuje z klasztoru parę bliźniąt, jednak wkrótce obsesja dzieci na punkcie religii zaczyna odbijać się na rodzinie.

30 maja

31 maja

Mixed by Erry 2023 50 min. Komedia Luigi D'Oriano Giuseppe Arena Neapol, lata 80. Dzięki przemytowi kaset ze składankami ambitny DJ i jego bracia zdobywają szczyt branży muzycznej – i popadają w konflikt z prawem.

Maj tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W maju Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale (), jak i spin-offy swoich ulubionych produkcji (, czyli serial o losach Kitty Song Covey, kuzynki Lary Jean Covey z), a także filmy oryginalne (). Fani polskich produkcji z pewnością ucieszą się naA to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w maju trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.Jeśli chcecie nadrobić zaległości, sprawdźcie, jakie premiery trafiły na Netflix w ostatnich miesiącach. Znajdziecie je poniżej: