Nie tylko "Bogini Partenope". Oto 5 najlepszych dzieł Paola Sorrentino

This Must Be the Place

Pierwszy anglojęzyczny film w karierze Paola Sorrentino to zarazem jedno z najbardziej niezwykłych dzieł w jego twórczości. To rzecz zbudowana na sprzecznościach, które w jego rękach nie tylko się nie wykluczają, ale też stają się częścią niezwykłego filmowego doświadczenia. Na pozór to historia podstarzałej gwiazdy rocka, która udaje się w podróż po Stanach, by odnaleźć nazistowskiego zbrodniarza. Jednocześnie całość zbudowana jest w taki sposób, by dla dociekliwego widza stać się egzegezą piosenki Talking Heads , od której film zapożycza swój tytuł. Sorrentino , który uwielbia posługiwać się w swojej twórczości symbolami, tym razem sprytnie ukrywa je w kostiumie czarnej kreacji i zaskakująco, miejscami szarżującej (intencjonalnie!) kreacji Seana Penna . Film podzielił widzów, ale w redakcji są osoby, które " Wszystkie odloty Cheyenne'a " uważają za najlepsze dzieło w dorobku reżysera.