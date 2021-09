Najlepsze filmy z Rzymem w tle. Top 12 filmów, które warto obejrzeć

O filmie Vittoria De Siki napisano już zapewne wszystko, w końcu na przestrzeni lat wyrobił sobie markę jednego z najlepszych dzieł pokazywanych na wielkim ekranie. Rzym, mimo odzyskanej wolności wciąż nie może podnieść się po wojennych zmaganiach. Bezrobocie zmusza Antonia Ricciego do wydania ostatnich pieniędzy na rower, dzięki któremu zostanie zatrudniony do wieszania plakatów. Pierwszego dnia pojazd zostaje skradziony na ulicy, a Antonio wraz z synem Brunem ruszają w pogoni za złodziejem. Wyprawa przez dzielnice Rzymu to portret miasta nie zawsze olśniewającego pięknem, pełnego ludzi podobnych do głównego bohatera — starających się wiązać koniec z końcem, nawet kiedy nie pozwala na to życie. Jak to miały w zwyczaju filmy zaliczane do nurtu włoskiego neorealizmu, postawieni w sytuacji bez wyjścia bohaterowie zostają zmuszeni do podjęcia decyzji. Trudno w kinie o bardziej poruszające zakończenie niż to nakręcone przez De Sikę