TOP: Nie tylko Siara. Najlepsze role Janusza Rewińskiego. Pamiętacie?

Gdy nie ma kota, myszy harcują. W " Tygrysach Europy " kotem – a raczej tygrysem – jest Edward Nowak, bajecznie bogaty biznesmen, którego zagrał Janusz Rewiński . Choć była to postać drugoplanowa, zapadła w pamięć jako trafne podsumowanie nowobogackich dorobkiewiczów, którzy sami nie do końca wiedzą, na co wydawać zarobione pieniądze. Odmalowując swojego bohatera z ironią, aktor doskonale wpasował się w klimat produkcji. Serial Jerzego Gruzy to bowiem satyra na rodzącą się w Polsce klasę kapitalistyczną. Ukazuje przemiany gospodarcze i społeczne lat 90., kiedy to wyzwolony z komunizmu kraj, jeszcze przed aneksją do Unii Europejskiej, tęsknie spoglądał na Zachód.