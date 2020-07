Niespodzianka! "The Crown" jednak z szóstym sezonem

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich fanów serialu " The Crown ". Jego twórca Peter Morgan zmienił zdanie i szósty sezon jednak powstanie.- powiedział Morgan . Nie oznacza to jednak, że historia skończy się bliżej nam współczesnych czasów.Szczegóły piątego i szóstego sezonu nie są na razie znane. Wszyscy spodziewają się, że " The Crown " zakończy się na pierwszych latach XXI wieku. W dwóch ostatnich sezonach w Elżbietę II wcieli się Imelda Staunton , a jej siostrę zagra Lesley Manville Tymczasem premiery czwartego sezonu " The Crown " spodziewamy się jeszcze w tym roku. Udało się go bowiem nakręcić jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19.