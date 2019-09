OSCARY 2020: Miłość, wojna i kobiety w walce o statuetkę

Kończy się czas wyznaczony do zgłaszania kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W weekend uczyniły to: Liban i Afganistan. Liczba zgłoszonych filmów wzrosła więc do 85.Kandydatem Libanu został obraz debiutanta. Jest to historia 11-letniego chłopca, który zbiera się na odwagę, by wyznać koleżance z klasy miłość. Kiedy jest już gotowy, na przeszkodzie staje mu informacja, że do Libanu wkroczyły wojska Izraela.W filmie wystąpiła Nadine Labaki , którejotrzymało w tym roku nominację do Oscara. Rok wcześniej kraj ten wywalczył swoją pierwszą nominację, dzięki filmowi. Żaden z nich jednak statuetki nie dostał.Afganistan wystawił do rywalizacji obraz, który miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Wenecji jest opowieścią o trzech kobietach. Pochodzą z różnych warstw społecznych, wszystkie jednak znalazły się kryzysowej sytuacji.Afganistan do tej pory trzynaście razy zgłaszał swoje filmy do walki o Oscara. Aż trzykrotnie były one jednak dyskwalifikowane. Z pozostałych żadnemu nie udało się osiągnąć nawet nominacji.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Afganistan:Albania:Algieria:Argentyna:Armenia:Australia:Austria:Bangladesz:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Filipiny:Finlandia:Francja:Ghana:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Iran:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Uzbekistan:Wenezuela:Węgry:Wietnam:Włochy: