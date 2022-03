Polski Top 10 tygodnia na Netflix: wciąż stawiamy na rodzime produkcje

The Weekend Away

Pracoholik Salvador przenosi się z Hiszpanii do wspaniałego Peru, by zbudować hotel dla firmy rodzinnej, i poznaje tam Arianę, pełną temperamentu artystkę, która nauczy go, jak cieszyć się każdą chwilą życia w Cuzco.

Czwarta część kultowej serii to jeszcze więcej miłosnych zawirowań, niecodziennych przypadków i nieszczęśliwych wypadków. Związek Agnieszki ( Aleksandra Hamkało ) i Marcina ( Nikodem Rozbicki ) zostaje wystawiony na poważną próbę. Członkowie rodzin Zawadów i Wolańskich próbują zażegnać kryzys, lecz ich każdy wysiłek prowadzi do coraz poważniejszych nieporozumień.

(Miniserial) " Kim jest Anna? " to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

(Sezon 1) Daphne Bridgerton ( Phoebe Dynevor ), najstarszej córki potężnej familii, wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu w epoce regencji. Dziewczyna marzy o powtórzeniu losu rodziców i znalezieniu wybranka, którego naprawdę pokocha. Na początku idzie jej świetnie i jest bezkonkurencyjna. Jednak gdy jej starszy brat odrzuca awanse kolejnych kandydatów do jej ręki, w popularnej na salonach plotkarskiej gazecie tajemniczej Lady Whistledown pojawiają się liczne oszczerstwa pod adresem Bridgertonówny. Do akcji wkracza wtedy rozchwytywany i zbuntowany książę Hastings ( Regé-Jean Page ), zdeklarowany kawaler, którego matki debiutantek uważają za najlepszą możliwą partię. Choć Daphne i książę uparcie twierdzą, że nie są zainteresowani związkiem, łączącej ich więzi trudno nie zauważyć – podobnie jak emocji, które aż w nich kipią podczas podchodów i utarczek toczonych na tle wyrażanych przez towarzystwo oczekiwań wobec ich przyszłości.

(Sezon 1) Złudzenie to motyw przewodni konkursu dla najbardziej utalentowanych cukierników świata, którzy zmierzą się w rywalizacji o sporą wygraną, tworząc ciasta do złudzenia przypominające przedmioty codziennego użytku. Czy są tak dobrzy, że nabiorą jurorów i… widzów? Czy to, co widzimy, jest prawdziwe, a może to… ciasto?