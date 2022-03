Polski Top 10 tygodnia na Netflix: na szczycie "Najmro" i "Krakowskie potwory"

Top 10 filmów Netflixa w Polsce: 14-20.03.2022

5 FILM Kokainowy Rick White Boy Rick 2018 50 min. 2018 6,3 10 10 562 oceny społeczności 3 953 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj USA reżyser Yann Demange obsada Matthew McConaughey

Richie Merritt Przemytnik broni, diler narkotyków, tajny informator FBI – a to wszystko w wieku czternastu lat. Rick od małego dorastał w rodzinie, która nie stroniła od złych decyzji. Gdy jeszcze jako nastolatek schodzi na drogę przestępstwa, czuje się bezkarny. Dzięki przyzwoleniu ze strony ojca bohater ma poczucie, że postępuje słusznie. Tymczasem jego interesy stają się obiektem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości…

4 FILM Ruby na ratunek Rescued by Ruby 2022 30 min. 2022 6,8 10 702 oceny społeczności 32 chce zobaczyć gatunek Biograficzny

Dramat kraj USA reżyser Katt Shea obsada Grant Gustin

Scott Wolf W tym opartym na prawdziwej historii filmie policjant stanowy Dan ( Grant Gustin ) bezskutecznie marzy o karierze w jednostce poszukiwawczo-ratunkowej K-9, a psiak ze schroniska o imieniu Ruby nie może znaleźć nowego domu. Gdy zrządzeniem losu drogi Dana i Ruby przetną się, powstanie między nimi silna więź, która pozwoli im stawić czoła najtrudniejszemu wyzwaniu w ich życiu.

3 FILM Czarny Krab Svart krabba 2022 50 min. 2022 5,1 10 1 760 ocen społeczności 270 chce zobaczyć gatunek Akcja

Sci-Fi kraj Szwecja reżyser Adam Berg obsada Noomi Rapace

Jakob Oftebro Czarny Krab " to szwedzki thriller akcji, którego akcja dzieje się w targanym wojną postapokaliptycznym świecie. W czasie niekończącej się zimy szóstka żołnierzy wyrusza w niebezpieczną misję przez zamarznięte morze, aby dostarczyć tajemniczą paczkę, która może położyć kres wielkiej wojnie. Wkraczając na terytorium wroga, nie wiedzą, jakie niebezpieczeństwa na nich czyhają i komu mogą zaufać. W dodatku jednej z nich – byłej panczenistce Caroline Edh – przyświeca zupełnie inny cel. Balansując na granicy swoich możliwości, bohaterowie muszą zdecydować, jak wysoką cenę są w stanie zapłacić za przetrwanie.

Top 10 seriali Netflixa w Polsce: 14-20.03.2022

8 SERIAL Psi patrol PAW Patrol 2013 8 sezonów 22 min. 2013 6,3 10 896 ocen społeczności 67 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Przygodowy kraj Kanada

USA twórca Keith Chapman (Sezon 5) Ryder i jego nieustraszona psia ekipa powracają z misją robienia dobrych uczynków. Tym razem ratują tajemniczą istotę i pomagają zagubionemu strusiowi wrócić do domu.

7 SERIAL Psi patrol PAW Patrol 2013 8 sezonów 22 min. 2013 6,3 10 896 ocen społeczności 67 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Przygodowy kraj Kanada

USA twórca Keith Chapman (Sezon 6) Kapitan Ryder i jego ekipa podejmują liczne ekscytujące wyzwania w swoim rodzinnym mieście zwanym Zatoką Przygód. Animacja dla najmłodszych jest rekordzistą – wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce szósta seria znalazła się już po raz 24.

6 SERIAL Kim jest Anna? Inventing Anna 2022 8 min. 2022 5,8 10 7 567 ocen społeczności 1 290 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórca Shonda Rhimes obsada Anna Chlumsky

Julia Garner (Miniserial) " Kim jest Anna? " to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

4 SERIAL Formuła 1: Jazda o życie Formula 1: Drive to Survive 2019 4 sezony 36 min. 2019 8,3 10 17 142 oceny społeczności 3 483 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny

Sportowy kraj Wielka Brytania (Sezon 4) Dwudziestu kierowców – weteranów i debiutantów. Niepublikowane wcześniej nagrania i wywiady z największymi gwiazdami sportu. Ostra rywalizacja, niespodzianki na podium i intensywna walka między zespołami Mercedesa i Red Bulla. Tym razem napięcie na torze i poza nim naprawdę sięga zenitu. Fani po raz czwarty zajrzą za kulisy, aby zobaczyć, jak kierowcy i ich zespoły przygotowują się do walki o zwycięstwo w jednym z najbardziej dramatycznych sezonów w historii Formuły 1.

3 SERIAL Tabu Taboo 2017 1 sezon 59 min. 2017 8,0 10 63 636 ocen społeczności 35 199 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Wielka Brytania twórcy Steven Knight obsada Tom Hardy

Jessie Buckley (Sezon 1) W 1814 roku poszukiwacz przygód James Delaney ( Tom Hardy ) ponownie pojawia się w Londynie, gdzie bierze udział w ceremonii pogrzebowej ojca. Zaczyna budować własne imperium handlowe, konkurując z wszechmocną Kompanią Wschodnioindyjską w obliczu zwalczających się wzajemnie Anglii i USA.

2 SERIAL Układanka Pieces of Her 2022 1 sezon 52 min. 2022 5,6 10 2 343 oceny społeczności 593 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj USA obsada Toni Collette

David Wenham (Sezon 1) Przypadkowy akt przemocy w sennym miasteczku w stanie Georgia uruchamia nieoczekiwany ciąg zdarzeń z udziałem 30-letniej Andy Oliver i jej matki Laury. Rozpaczliwie szukając odpowiedzi, Andy wyrusza w niebezpieczną podróż przez Amerykę, aby odkryć mroczne tajemnice swojej rodziny.

1 SERIAL Krakowskie potwory 2022 1 sezon 53 min. 2022 4,4 10 2 139 ocen społeczności 1 101 chce zobaczyć gatunek Fantasy

Horror kraj Polska obsada Barbara Liberek

Andrzej Chyra (Sezon 1) Główną bohaterką jest Alex – studentka pierwszego roku medycyny na prestiżowym Collegium Medicum w Krakowie. Dzięki ambicji i determinacji wyrwała się ze wsi z jednym celem: zacząć od nowa i za wszelką cenę udowodnić, że należy do wielkiego świata. Los Alex odmienia się całkowicie, gdy zostaje wybrana do elitarnej grupy studentów skupionej wokół światowej sławy patologa – profesora Zawadzkiego. Ku swojemu zdumieniu odkrywa, że pod przykrywką badań naukowych grupa zajmuje się zupełnie czymś innym. Alex zostaje wplątana w intrygę, która konfrontuje ją ze światem słowiańskich wierzeń, pradawnych potworów i żądnych krwi bóstw.

Zwiastun serialu "Krakowskie potwory"

To udany tydzień dla polskich produkcji. Oba zestawienia zostały zajęte przez rodzime tytuły, którym udało się pokonać nawet zagraniczne hity. Wśród filmów to " Najmro " nie dał szans " Projektowi Adam ", a serialowa " Układanka " musiała uznać wyższość " Krakowskich potworów ". To nie jedyne pozycje znad Wisły – listy najpopularniejszych wzbogaciły choćby komedia " Futro z misia " oraz " Bo we mnie jest seks ". Poniżej przekonajcie się, jakie tytuły przez ostatnie siedem dni przyciągnęły przed ekrany polskich użytkowników platformy Netflix.