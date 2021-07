Seriale w TVP VOD, które obejrzysz za darmo

Warto wejść na www.vod.tvp.pl – to platforma z bogatą biblioteką pozycji, które możecie obejrzeć bezpłatnie – wśród nich znajdziecie całe sezony najnowszych, najpopularniejszych i kultowych polskich seriali, a także wiele produkcji zagranicznych. Szczególnie warto obejrzeć poniższe propozycje.Pełna zaskakujących wątków opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Winnych z podwarszawskiego Brwinowa, wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX wieku. Wątkiem przewodnim są losy urodzonych na początku I wojny światowej bliźniaczek Ani i Mani Winnych. Reżyserowi udało się wnikliwie i empatycznie zarysować portret społeczeństwa na tle transformacji polskiej państwowości. W serialu znakomite kreacje stworzyli m.in.: Urszula Grabowska Zainspirowany prawdziwą historią serial w reżyserii Bodo Koxa , znanego m.in. z takich produkcji jak " Dziewczyna z szafy " i kina offowego (" Marco P. i złodzieje rowerów "). Przedstawia wydarzenia związane z działającym podczas II wojny w Warszawie oddziałem o kryptonimie „Pazur”, który likwiduje osoby skazane wyrokami sądów podziemnych. Śledzimy losy dwóch braci – jeden wątpi w moralny sens wojny, drugi legitymuje posługiwanie się złem w imię wyższych celów. W rolach głównych Jacek Knap Dawid Dziarkowski , w pozostałych m.in. Marianna Zydek Fascynująca biografia poetki Agnieszki Osieckiej . Tłem opowieści są artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia od lat 50-tych do 90-tych XX wieku, poczynając od edukacji Osieckiej w komunistycznej szkole przez studia w Szkole Filmowej w Łodzi po kolorowy świat studenckich teatrzyków – warszawskiego STS-u i gdańskiego Bim-Bomu z plejadą osobowości, m.in. Jeremim Przyborą, Wojtkiem Frykowskim, Markiem Hłasko, Marylą Rodowicz czy Hanną Bakułą. To opowieść o spektakularnych sukcesach i porażkach Osieckiej, zarówno w walce z cenzurą, jak i wynikające z trudnych życiowych wyborów. W rolach głównych Magdalena Popławska Eliza Rycembel , a także Piotr Żurawski Kultowy serial w żartobliwy sposób przedstawia perypetie polskiej rodziny mieszkającej w przestronnym domu pod Warszawą: architekta Ludwika, jego powracającej na ścieżkę zawodową po urlopie wychowawczym żony Natalii i trzech synów: Tomka, Kuby i Kacpra. O niesłabnącej popularności serialu decyduje świetny scenariusz i obsada: Małgorzata Kożuchowska Laureat Złotej Telekamery, telewizyjny hit o losach młodej Amerykanki Lucy, która przeprowadza się do odziedziczonego dworku w podlaskiej wsi Wilkowyje. Ludzie, z jakimi się spotyka, problemy, jakie przed nią stają i sytuacje, z jakimi musi sobie radzić, składają się często na dość zabawny, a jednocześnie bardzo realistyczny obraz życia i mentalności wiejskiej społeczności. Niezapomniane role stworzyli m.in. Ilona Ostrowska Ciepły, pełen humoru serial komediowy, w którym zderzają się dwa światy: pełen blichtru świat warszawskich prawników i rzeczywistość zwykłych ludzi, żyjących od pierwszego do pierwszego. Iga Małecka, kobieta o złotych sercu i niewyparzonym języku jest dwukrotną rozwódką z dwójką dzieci, bez wykształcenia i bez pracy. Los łączy ją z młodym, zdolnym adwokatem, który traktuje życie jak wieczną imprezę. Telewizyjny hit, z główną rolą Joanny Kulig, w serialu występują także m.in. Stefan Pawłowski Henryk Mikos, emerytowany pracownik policyjnego archiwum pomaga rozwiązywać umorzone przed laty sprawy. Kiedy do archiwum trafia młoda i ambitna policjantka Zuza ( Paulina Gałązka ) początki współpracy nie są obiecujące, ale po pewnym czasie kobieta zostaje nie tylko wspólniczką archiwisty w dążeniu do rozwiązania starych śledztw, ale także jego zbrojnym ramieniem. Sugestywna rola Henryka Talara , w pozostałych rolach m.in. Mirosław Zbrojewicz , Rafał Mohr, Sylwia Juszczak, Maria Gładkowska.Znakomita ekranizacja światowego bestsellera Eleny Ferrante, która ukrywa życie prywatne do tego stopnia, że nikt jej nie widział i nikt nie wie jak wygląda. „Genialna przyjaciółka” to unikatowe studium przyjaźni dwóch kobiet, wpisane w historię zmian zachodzących we Włoszech na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Elena i Lila razem wychowały się w biednej dzielnicy Neapolu. Ich uczuciowy związek to mieszanka wielkiego przywiązania, rywalizacji i zazdrości. Nigdy jednak żadna z nich nie wahała się, by przyjść drugiej z pomocą. Opowieść zaczyna się od momentu tajemniczego zaginięcia Lili…Mini serial ze zjawiskową Anyą Taylor-Joy. Rok 1686, osiemnastoletnia Nella Oortman przybywa z prowincji, by rozpocząć nowe życie jako żona bogatego kupca Johannesa Brandta. Szybko przekonuje się, że w domu Brandtów nie wszystko jest takie jak być powinno. Dostaje od męża niezwykły prezent ślubny – miniaturę ich rezydencji w formie domku dla lalek. Maleńkie dzieła w niezwykły sposób odzwierciedlają to, co dzieje się w domu, a nawet w niepokojący sposób przepowiadają przyszłe wydarzenia. Czy ich los spoczywa w rękach miniaturzystki?Rok 1953, prowincjonalne miasto w Rosji. Zoja dorasta w biednej rodzinie z urządzającym awantury ojcem alkoholikiem - inwalidą wojennym. Mama ciężko pracuje w fabryce i robi wszystko, by córka mogła żyć inaczej. W czasie kolejnej awantury Zoja w obronie matki śmiertelnie uderza ojca. W konsekwencji matka bierze winę na siebie i zostaje skazana, a dziewczyna jako córka morderczyni ponosi straszliwe konsekwencje…Poruszająca opowieść o dziewczynie, która uchodziła za najpiękniejszą radziecką modelkę słynnego Państwowego Domu Mody w Moskwie. W rolach głównych Ksenia Łukjanczikowa, Anatolij Rudenko, Artiom Tkaczenko.Rok 1899, Margaret McLeod ucieka z wyspy Jawa przed mężem tyranem, który wnosi o rozwód i wygrywa w sądzie opiekę nad ich córką. Okryta złą sławą Margaret otrzymuje zakaz zbliżania się do dziecka. W Paryżu, bez grosza przy duszy, rozpoczyna nowe życie… Widowiskowa, pełna niedomówień i tajemnic historia legendarnej kobiety szpiega, znanej światu jako Mata Hari. Poza główną rolą Vahiny Giocante możemy zobaczyć kreacje m.in. Rutgera Hauera i Christophera Lamberta.Leah wykłada na uniwersytecie i ma poukładane życie prywatne. Stara się o dziecko ze swoim narzeczonym Adamem. Podejrzewa jedną ze studentek o plagiat. Wzywa oszustkę, by wyjaśnić sytuację. Między kobietami dochodzi do konfliktu, który na zawsze zmieni życie ich obu... Czteroczęściowa produkcja utrzymana jest w konwencji thrillera psychologicznego. W roli głównej występuje Katherine Kelly, znana widzom m.in. z „Coronation Street”, partneruje jej Molly Windsor, zdobywczyni BAFT-y za telewizyjny dramat kryminalny „Three Girls”.Więcej na vod.tvp.pl