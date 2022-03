Top 10 tygodnia na Netflix: na prowadzeniu "Wyjazd na weekend" i "Wikingowie"

Top 10 filmów Netflixa na świecie: 28.02.-06.03.2022

10 FILM Czarnobyl 1986 Chernobyl 2021 16 min. 2021 4,8 10 9 100 ocen społeczności 662 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Rosja reżyser Danila Kozlovsky obsada Danila Kozlovsky

Filipp Avdeev Historia bohaterskiego strażaka, który pracował przy likwidowaniu szkód spowodowanych katastrofą w czarnobylskiej elektrowni atomowej w 1986 roku.

9 FILM Shrek 2001 30 min. 2001 7,8 10 821 887 ocen społeczności 13 329 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Komedia kraj USA reżyser Andrew Adamson Spokój na bagnie Shreka został nagle zakłócony przez inwazję dokuczliwych postaci z bajek. Wszystkie zostały wypędzone ze swego królestwa przez złego Lorda Farquaada. W zamian za odzyskanie ich domów, Shrek porozumiewa się z władcą i wyrusza na ratunek pięknej księżniczce Fionie, która ma zostać żoną Lorda. W misji towarzyszy mu przemądrzały Osioł . Ocalenie księżniczki przed ziejącym ogniem smokiem okazuje się być najmniejszym problemem przyjaciół, kiedy to zostaje odkryty głęboko skrywany, mroczny sekret Fiony

8 FILM Oszust z Tindera The Tinder Swindler 2022 54 min. 2022 6,4 10 24 069 ocen społeczności 1 277 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Wielka Brytania reżyser Felicity Morris Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z "Oszustem z Tindera".

7 FILM Shrek 2 2004 32 min. 2004 7,4 10 297 716 ocen społeczności 2 507 chce zobaczyć gatunek Animacja

Familijny

Komedia kraj USA reżyser Andrew Adamson Po powrocie z miesiąca miodowego Shrek Fiona postanawiają odwiedzić rodziców księżniczki, do których dotarła jedynie wiadomość o ślubie ich córki z prawdziwą miłością jej życia. Młoda para rusza więc do królestwa Zasiedmiogórogrodu. Jednak rodzice Fiony w ogóle nie zdają sobie sprawy z ciążącej na niej klątwy. W związku z tym są pewni, iż poślubiła ona kogoś z wyższych sfer, kawalera pokroju Lorda Farquaada. Jakież więc jest zdziwienie, kiedy ich zięć okazuje się ważącym ponad 300 kilogramów zielonym ogrem nie przywiązującym wagi do higieny, któremu w dodatku towarzyszy gadający osioł.

4 FILM Bez wytchnienia Sans répit 2022 35 min. 2022 5,4 10 1 228 ocen społeczności 124 chce zobaczyć gatunek Kryminał

Thriller kraj Francja reżyser Régis Blondeau obsada Franck Gastambide

Simon Abkarian Skorumpowany policjant desperacko usiłuje zatuszować wypadek. Gdy jednak zaczyna otrzymywać groźby od tajemniczego świadka, traci kontrolę nad swoim życiem. Francuski thriller z miejsca podbił serca widzów – razem z filmem spędzili oni w ubiegłym tygodniu ponad 26 000 000 godzin.

2 FILM Walka z lodem Against the Ice 2022 42 min. 2022 6,2 10 2 711 ocen społeczności 876 chce zobaczyć gatunek Przygodowy

Dramat historyczny kraj Dania

Islandia reżyser Peter Flinth obsada Nikolaj Coster-Waldau

Joe Cole W 1909 roku duńska ekspedycja arktyczna pod przewodnictwem kapitana Ejnara Mikkelsena ( Nikolaj Coster-Waldau ) postanawia zakwestionować prawa Stanów Zjednoczonych do północno-wschodniej Grenlandii oparte na teorii, że wyspa składa się z dwóch różnych kawałków ziemi. Zostawiając swoją załogę na statku, Mikkelsen z młodym i niedoświadczonym Iverem Iversenem ( Joe Cole ) wyrusza w podróż przez lodową pustynię, aby znaleźć dowód na to, że Grenlandia to jedna wyspa. Misja kończy się sukcesem, ale powrót dwóch mężczyzn na statek trwa dłużej i jest znacznie trudniejszy, niż się spodziewali. Gdy skrajnie wyczerpani, wygłodzeni i osłabieni atakiem niedźwiedzia polarnego w końcu docierają na miejsce, znajdują rozbity statek i opuszczony obóz. Mając nadzieję na ratunek, muszą teraz walczyć o przeżycie.

Top 10 seriali Netflixa na świecie: 28.02.-06.03.2022

10 SERIAL Ktoś z nas kłamie One of Us Is Lying 2021 1 sezon 48 min. 2021 6,5 10 2 170 ocen społeczności 531 chce zobaczyć gatunek Kryminał kraj USA obsada Annalisa Cochrane

Barrett Carnahan (Sezon 1) Piątka uczniów liceum zostaje po lekcjach w ramach zawieszenia. Szybko okazuje się, że nie będzie to zwykła kara – jeden z nastolatków pada martwy, a pozostała czwórka miała powody, żeby spowodować jego śmierć. Rozpoczyna się śledztwo, które połączy bohaterów z pozornie różnych światów.

9 SERIAL Znów mieć 15 lat De Volta aos 15 2022 1 sezon 40 min. 2022 6,1 10 195 ocen społeczności 37 chce zobaczyć gatunek Dramat

Komedia kraj Brazylia obsada Maísa Silva

Camila Queiroz (Sezon 1) Zabawny i emocjonujący serial śledzący drogę Anity do odkrycia swojej tożsamości i osiągnięcia dojrzałości. W wieku 15 lat młoda Anita (w tej roli Maísa ) miała ogromne oczekiwania co do dorosłego życia: chciała opuścić swoje miasteczko, podróżować i poznawać mnóstwo ludzi. Ale teraz ma 30 lat i żaden z tych planów się nie ziścił. Po kilku niefortunnych wydarzeniach chowa się w sypialni, w której spędziła młodość, i nagle, jak za sprawą magii, zostaje przeniesiona do pierwszego dnia nauki w szkole średniej – z umysłem 30-letniej kobiety w ciele piętnastolatki!

7 SERIAL Café con aroma de mujer 2021 44 min. 2021 6,2 10 11 ocen społeczności 23 chce zobaczyć gatunek Melodramat kraj USA

Kolumbia obsada William Levy

Laura Londoño (Sezon 1) Gaviota ratuje właściciela hacjendy przed porwaniem, a on z wdzięczności obiecuje jej własny kawałek ziemi. Kiedy mężczyzna umiera, kobieta zabiega, by rodzina zmarłego wypełniła to zobowiązanie. Bohaterka poznaje Sebastián, syna zmarłego, z którym zaczyna łączyć ją zakazane uczucie.

6 PROGRAM Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55 min. 2020 6,4 10 3 305 ocen społeczności 291 chce zobaczyć gatunek Randkowy

Reality-show kraj USA (Sezon 2) Single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają, decydują się zrealizować w Chicago mało standardowe podejście do randkowania i zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek.

5 SERIAL Juvenile Justice So-nyeon Sim-pan 2022 1 sezon 2022 7,2 10 133 oceny społeczności 56 chce zobaczyć gatunek Dramat sądowy kraj Korea Południowa (Sezon 1) Bohaterka serialu " Juvenile Justice ", sędzia Eun-Seok, nie znosi młodocianych przestępców, jednak z czasem zdaje sobie sprawę, że na ich zachowanie i decyzje mają wpływ zarówno problemy społeczne, jak i otoczenie.

4 SERIAL Koszmarny lokator Worst Roommate Ever 2022 47 min. 2022 6,5 10 605 ocen społeczności 142 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj USA (Sezon 1) Nowy pięcioodcinkowy serial dokumentalny to cztery wstrząsające historie o pozornie nieszkodliwych współlokatorach. Gdy na jaw wychodzą ich złowrogie, a czasem brutalne intencje, wspólne mieszkanie zmienia się dla ich niczego niepodejrzewających ofiar w koszmar na jawie. Te przerażające – bo prawdziwe – opowieści stanowią kronikę zamaskowanego zagrożenia, które może czaić się w głębi korytarza.

3 SERIAL Układanka Pieces of Her 2022 1 sezon 52 min. 2022 5,6 10 827 ocen społeczności 464 chce zobaczyć gatunek Dramat

Kryminał kraj USA obsada Toni Collette

David Wenham (Sezon 1) Przypadkowy akt przemocy w sennym miasteczku w stanie Georgia uruchamia nieoczekiwany ciąg zdarzeń z udziałem 30-letniej Andy Oliver i jej matki Laury. Rozpaczliwie szukając odpowiedzi, Andy wyrusza w niebezpieczną podróż przez Amerykę, aby odkryć mroczne tajemnice swojej rodziny.

2 SERIAL Kim jest Anna? Inventing Anna 2022 8 min. 2022 5,8 10 6 077 ocen społeczności 1 223 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórca Shonda Rhimes obsada Anna Chlumsky

Julia Garner (Miniserial) " Kim jest Anna? " to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

Zwiastun serialu "Wikingowie: Walhalla"

Jakie tytuły w ubiegłym tygodniu najbardziej spodobały się użytkownikom Netflixa z całego świata? W kategorii serialowej ostatecznie doszło do zmiany lidera – kontynuacja hitowych " Wikingów " przegoniła opowieść o nowojorskiej oszustce. Wśród filmów słynna Madea musiała ustąpić arktycznym podróżnikom i przyjaciółkom wyruszającym na weekendową wyprawę. Przekonajcie się, jakie pozycje w pierwszych dniach marca przyciągały oglądających przed ekrany.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!