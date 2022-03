Top 10 tygodnia na Netflix: światowa dominacja "Projektu Adam"

Po powrocie z miesiąca miodowego Shrek Fiona postanawiają odwiedzić rodziców księżniczki, do których dotarła jedynie wiadomość o ślubie ich córki z prawdziwą miłością jej życia. Młoda para rusza więc do królestwa Zasiedmiogórogrodu. Jednak rodzice Fiony w ogóle nie zdają sobie sprawy z ciążącej na niej klątwy. W związku z tym są pewni, iż poślubiła ona kogoś z wyższych sfer, kawalera pokroju Lorda Farquaada. Jakież więc jest zdziwienie, kiedy ich zięć okazuje się ważącym ponad 300 kilogramów zielonym ogrem nie przywiązującym wagi do higieny, któremu w dodatku towarzyszy gadający Osioł

W 1909 roku duńska ekspedycja arktyczna pod przewodnictwem kapitana Ejnara Mikkelsena ( Nikolaj Coster-Waldau ) postanawia zakwestionować prawa Stanów Zjednoczonych do północno-wschodniej Grenlandii oparte na teorii, że wyspa składa się z dwóch różnych kawałków ziemi. Zostawiając swoją załogę na statku, Mikkelsen z młodym i niedoświadczonym Iverem Iversenem ( Joe Cole ) wyrusza w podróż przez lodową pustynię, aby znaleźć dowód na to, że Grenlandia to jedna wyspa. Misja kończy się sukcesem, ale powrót dwóch mężczyzn na statek trwa dłużej i jest znacznie trudniejszy, niż się spodziewali. Gdy skrajnie wyczerpani, wygłodzeni i osłabieni atakiem niedźwiedzia polarnego w końcu docierają na miejsce, znajdują rozbity statek i opuszczony obóz. Mając nadzieję na ratunek, muszą teraz walczyć o przeżycie.

(Sezon 1) Gaviota ratuje właściciela hacjendy przed porwaniem, a on z wdzięczności obiecuje jej własny kawałek ziemi. Kiedy mężczyzna umiera, kobieta zabiega, by rodzina zmarłego wypełniła to zobowiązanie. Bohaterka poznaje Sebastián, syna zmarłego, z którym zaczyna łączyć ją zakazane uczucie.

(Sezon 2) Single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają, decydują się zrealizować w Chicago mało standardowe podejście do randkowania i zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek.