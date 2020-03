Zack Snyder zgrillował "Ligę Sprawiedliwości"

W weekend Zack Snyder zaprosił fanów widowiskana live stream i wspólne oglądanie wersji Ultimate Edition. W trakcie seansu reżyser komentował różne rzeczy i opowiadał o swojej wizji DCEU. Pod koniec streamu wypowiedział słowa, które jednoznacznie wskazują na to, co sądzi oOtóż Snyder stwierdził pod koniec seansuPrzypomnijmy, że pierwotnie Snyder kręcił kontynuację zatytułowaną. Rodzinna tragedia sprawiła, że musiał opuścić projekt, choć większość materiału została nakręcona. Warner Bros. zdecydowało, że prace będą kontynuowane z nowym reżyserem. Został nim Joss Whedon , który dość mocno odszedł od pierwotnego zamysłu Snydera została bardzo źle przyjęta przez fanów. Warner Bros. zaczął wycofywać się z przyjętej strategii i zmieniać wizję DCEU. W sieci pojawiły się też doniesienia o "Snyder's Cut", czyli na poły mitycznej wersji Zacka Snydera . Oficjalnie ta wersjanie istnieje, ale plotki na jej temat podsyca sam reżyser, który nie ustaje w publikowaniu na swoich kanałach społecznościowych zdjęć rzeczy, których na dużym ekranie nigdy nie zobaczyliśmy.Podczas live streamu Snyder przypomniał też, żemiał być pierwszym rozdziałem rozpisanej na pięć widowisk historii.miała być rozdziałem numer dwa. Potem miał do kin trafić, a całość miała zostać zwieńczona dwuczęściowym megawidowiskiem o Lidze Sprawiedliwości. Do tych planów raczej już nie da się powrócić. DCEU jest obecnie w zupełnie innym miejscu.