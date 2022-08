Zobacz pierwsze zdjęcia z planu "Na noże 2". Znamy datę premiery

"Na noże 2" – co wiemy o filmie?

"Na noże" – o czym opowiadała pierwsza część?

Netflix udostępnił pierwsze zdjęcia z sequela " Na noże ". Film pt. " Glass Onion: Film z serii »Na noże« " zadebiutuje na platformie 23 grudnia 2022 roku. Fotosy możecie zobaczyć poniżej:W drugiej części filmu "Na noże" detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby rozwikłać zagadkę morderstwa i wytypować sprawcę z barwnego grona podejrzanych. Rianowi Johnsonowi ponownie udało się zgromadzić imponującą obsadę. Danielowi Craigowi , który powróci do roli detektywa Benoita Blanca, towarzyszyć będą Edward Norton Leslie Odom Jr ., Jessica Henwick Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny.Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, "bliscy" Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką. Danielowi Craigowi , który wcielił się w detektywa Benoita Blanca, towarzyszyli m.in. Chris Evans Don Johnson . Zobaczcie zwiastun: