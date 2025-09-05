Po kryzysie. Netflix znalazł reżysera filmu z Willem Smithem

W zeszłym miesiącu informowaliśmy, że Michael Bay i Will Smith pokłócili się o kształt filmu "Fast and Loose", a reżyser zrezygnował z projektu. Netflix, który produkuje widowisko, błyskawicznie ruszył na poszukiwania kolejnego twórcy. Według portalu Deadline pieczę nad projektem przejął nieznany szerokiej publiczności John Swab ("Herosi wojny"). Do filmu dołączył też producent Jerry Bruckheimer (cykl "Bad Boys", seria "Piraci z Karaibów", "Armageddon", "Top Gun: Maverick").
Co wiemy o filmie "Fast and Loose"?
W "Fast and Loose
" Will Smith
zagra mężczyznę, który budzi się w Tijuanie, nie pamiętając, jak się tam znalazł ani kim właściwie jest. Na podstawie skrawków informacji, jakie udaje mu się zdobyć, dochodzi do wniosku, że wiódł podwójne życie: króla przestępczego podziemia i pracującego pod przykrywką agenta CIA.
Za scenariusz odpowiadają Jon Hoeber
, Erich Hoeber
, Eric Pearson
i Chris Bremner
. Wśród producentów jest Bruckheimer
, a także m.in. David Leitch
, autor "Bullet Train
" i "Kaskadera
".
Getty Images © NurPhoto
Według doniesień medialnych Bay
i Smith
mieli różne wizje filmu "Fast and Loose
". Ten pierwszy chciał uwypuklić akcję, ten drugi stawiał raczej na komizm. Różnić nie udało się pogodzić i w efekcie Bay
postanowił, że nie będzie reżyserem całości. Napięty terminarz gwiazdora, a także samej platformy zmusiły Netfliksa do szybkich poszukiwań. Przesłuchano kilkoro kandydatów i zdecydowano się na Swaba
, dla którego będzie to pierwszy tak duży projekt.
Kim jest John Swab?
Nowy reżyser pracował dotąd nad niskobudżetowymi produkcjami. Na koncie ma dziewięć pełnometrażowych filmów: "Będziesz męczennikiem
" (2016), "Tylko dla wilków
" (2019), "Ida Red
" (2021), "Straceńcy
" (2021), "Candy Land
" (2022), "Little Dixie
" (2023), "One Day as a Lion
" (2023), "Herosi wojny
" (2024). Zeszłoroczne "King Ivory
" miało premierę na festiwalu w Wenecji i zdobyło pozytywne recenzje. W listopadzie ma pojawić się w amerykańskich kinach. Po sukcesie filmu na Lido Swab
został podpisany przez agencję CAA, jedną z największych reprezentujących interesy filmowców w Hollywood.
Zobacz zwiastun filmu "King Ivory"
Dla policjanta z Tulsy, Layne'a Westa, walka z lokalną przestępczością to codzienność, ale staje się ona osobista, gdy jego syn, Jack, uzależnia się od fentanylu. Wraz ze swoim partnerem Ty'em i agentem FBI Beattym, West stawia sobie za życiową misję rozbicie grupy odpowiedzialną za ten problem. Wśród nich są lokalny lider kartelu, Ramón Garza, naczelnik Indian Brotherhood, Holt Lightfeather, który kontroluje handel narkotykami z więzienia, gdzie odbywa karę dożywocia, oraz rodzina lokalnej irlandzkiej mafii, na czele z George'em "Smiley" Greenem, jego matką Ginger i wujkiem Mickey'm. Od cywilów po przestępców, od uzależnionych po funkcjonariuszy organów ścigania – wszystkie warstwy społeczne przeplatają się w tym demaskatorskim spojrzeniu na pandemię fentanylu, znanego na ulicy jako "King Ivory".
W obsadzie: James Badge Dale
, Ben Foster
, Michael Mando
, niedawno zmarły Graham Greene
i Melissa Leo
.