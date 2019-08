"Avengers: Koniec gry" na DVD od 4 września

to dwudziesty drugi film ze świata Marvel Cinematic Universe, tworzonego od ponad dekady filmowego uniwersum, w którym spotykają się najpopularniejsi komiksowi superbohaterowie Marvela. To również najbardziej dochodowa produkcja filmowa w historii kina, która zarobiła ponad 2,79 mld dolarów. Superprodukcja, w której główne role grają Robert Downey Jr. Brie Larson zadebiutuje na Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD jużto wyjątkowa superprodukcja kończąca trwający 11 lat etap w historii filmowych superbohaterów świata Marvel Cinematic Universe. To opowieść o ostatecznej konfrontacji, końcu, ale i nowym początku. To film, który podbił serca krytyków i widzów oraz pokonał Jamesa Camerona na liście najbardziej dochodowych produkcji w historii kina!Za reżyserię filmuodpowiedzialni są bracia Anthony Joe Russo . To największa i najbardziej skomplikowana filmowa opowieść o superbohaterach w historii kina. Film choć jest bezpośrednią kontynuacją produkcji(2018) fabularnie nawiązuje również do wszystkich wcześniejszych produkcji ze świata MCU czyli serii(2012), trylogii(2008, 2010, 2013), cykli o Thorze (2011, 2013, 2017), Kapitanie Ameryce (2011, 2014, 2016), Strażnikach Galaktyki (2014, 2017) i Ant-Manie (2015, 2018), a także m.in. filmów(2016),(2018),(2019) oraz(2017).