"My, zwierzęta" liderem nominacji do niezależnych Oscarów

Ogłoszono nominacje do Film Independent Spirit Awards , nazywanych "niezależnymi Oscarami" i przyznawanymi dzień przed nagrodami Akademii.W tym roku nie ma wyraźnego faworyta. Najwięcej nominacji - pięć - zdobył obraz. Jednak trzy filmy mają po cztery nominacje (), a kolejne sześć po trzy nominacje ().Na liście nominowanych nie znalazła się polska. Są za to jej oscarowi konkurenci:. Nominację otrzymał też film z Włoch, ale nie wystawiony do Oscarów, aListę nominowanych znajdziecie poniżej:(dla filmu zrobionego za mniej niż 500 tysięcy dolarów)