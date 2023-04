Kim będzie tytułowy bohater nowego filmu Quentina Tarantino?

"The Movie Critic": co wiemy o filmie?



podróżuje aktualnie po świecie w ramach trasy promocyjnej swojej nowej książki. Podczas spotkania z czytelnikami w Barcelonie reżyser zdradził kilka szczegółów dotyczących filmu, który zamierza nakręcić jesienią.Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że tytułowy bohater ma być autentyczną postacią. Tarantino zastrzegł jednak, iż nie jest to powszechnie znany krytyk filmowy. Po drugie, nowy film nie będzie kinem zemsty.Zdaniem serwisu World Of Reelopowie historię Williama Mangolda - aktywnego zawodowo w latach 70. autora recenzji oraz historyka pornografii. Tarantino wspominał o nim ostatnio kilka razy w rozmowach z dziennikarzami. Jego nazwisko pojawia się również w książce "Cinema Speculation" w rozdziale poświęconym filmowi " Hardcore Akcja " The Movie Critic " ma się rozgrywać w 1977 roku. To data symbolizująca początek zmiany w Hollywood. Tego roku do kin trafiły bowiem redefiniujące koncepcję blockbusterów filmy takie jak " Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja " i " Bliskie spotkania trzeciego stopnia ".Na koniec lat 70. przypada też młodość samego Tarantino . Nie można więc wykluczyć, żeokaże się filmem należącym do tego samego nurtu coFilmografię Tarantino zamyka " Pewnego razu... w Hollywood " z 2019 roku. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu.