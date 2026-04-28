Na co komu "Toy Story 4" i "Toy Story 5"? – pyta Jack Black

"Toy Story 3" uchodzi za jedną z najlepszych części cyklu nie bez powodu. Trafiając do kin 11 lat po premierze "Toy Story 2", film satysfakcjonująco podomykał wątki Chudego, Buzza i Andy'ego, stając się wymarzonym finałem animowanej trylogii. Tak przynajmniej uważa spora grupa fanów serii, a także, jak się dziś okazuje, Jack Black. Komediowy aktor w niedawnym wywiadzie w mocnych słowach wyraził niechęć do pomysłu Pixara, by po premierze "Toy Story 3" nadal kontynuować filmowy cykl.
Co powiedział Jack Black?
W niedawnym odcinku programu "Agree To Disagree" Jack Black
dosyć krytycznie wypowiedział się o hollywoodzkiej tendencji do masowego kręcenia sequeli. Zdaniem aktora bardzo niewiele kontynuacji w historii kina było w stanie przerosnąć jakość oryginału, z chlubnymi wyjątkami w postaciach "Ojca Chrzestnego II
" czy "Imperium kontratakuje
". Są jednak przypadki, w których to właśnie kontynuacje tworzą przekonującą, rozbudowaną strukturę, wymagającą dodatkowych części dla spełnionego rozwoju wątków. Byle tylko nie za długo – jak, zdaniem Blacka
, miało to miejsce w przypadku serii "Toy Story
". "Toy Story 3" było fantastyczne. A potem spier****li sprawę i zrobili "Toy Story 4"
– powiedział Jack Black
. Aktor przyklasnął tym samym niedawnej wypowiedzi Quentina Tarantino
, który "Toy Story
" nazwał idealną trylogią, jeśli tylko zignoruje się istnienie czwartej części
. W przekonaniu o tej doskonałości reżyser "Pulp Fiction
" zdecydował się filmu z 2019 roku nawet nie obejrzeć.
Choć kontynuacje rzadko osiągają sukces artystyczny na miarę oryginału, niejednokrotnie przerastają go w tym finansowym – i to właśnie jest powodem zaangażowania wielkich studiów w rozbudowane franczyzy filmowe. Paradoksalnie, całkiem sporo wie o tym narzekający na tę tendencję Jack Black
. Jedną ręką atakując praktyki "Toy Story
", drugą aktor wyciąga po wypłatę za kolejne części "Kung Fu Pandy
" czy "Jumanji
", świadomie wykorzystując współczesne trendy rynkowe.
Te pozostają nieubłagane. Zbliżająca się premiera "Toy Story 5
" rozgrzewa światowych analityków, przewidujących jedne z najwyższych przychodów z biletów w tegorocznym sezonie filmowym. Pierwsze estymacje zakładają bezpieczne przekroczenie granicy miliarda dolarów, co jest efektem ponadpokoleniowego już sentymentu do bandy Chudego
i Buzza Astrala
.
"Toy Story 5" – zwiastun filmu