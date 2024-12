"Zaułek koszmarów": Guillermo del Toro pracuje nad czarno-białą wersją rozszerzoną

Zobacz zwiastun filmu "Zaułek koszmarów"





Co interesujące, czarno-biała wersja " Zaułka koszmarów " była pokazywana w wybranych kinach na kilka tygodni po kinowej premierze w grudniu 2021 roku. Wychodzi na to, że od tego czasu del Toro wciąż nosił się z zamiarem udostępnienia widzom tej prawdziwie noirowej wizji; czerń i biel jest tu naraz gatunkową stylizacją, co i hołdem dla oryginalnego filmu " Nightmare Alley " z 1947 roku. Nowa wersja trwającego dwie i pół godziny filmu ma zostać także poszerzona o dodatkowy materiał - jego objętość wciąż nie jest znana, choć to raczej kwestia czasu. Według dziennikarzy oficjalne potwierdzenie daty premiery odświeżonego " Zaułka koszmarów " ma nadejść w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Nie wiadomo na razie, czy czarno-biały film trafi bezpośrednio na streaming, specjalne wydania blu-ray, czy może do limitowanej dystrybucji kinowej.Przypomnijmy, że " Zaułek koszmarów " na przełomie 2021 i 2022 roku poradził sobie fatalnie w kasach kin. Kosztujące 60 milionów dzieło na całym świecie zarobiło jedynie 39 milionów, z czego raptem 11 pochodziło z rynku amerykańskiego. "Niepowodzenie" w tym wypadku byłoby eufemizmem - film reżysera " Labiryntu fauna " został zmasakrowany przez widzów, przynosząc studiu ogromne straty. Była to nieoczekiwana katastrofa. " Zaułek koszmarów " jest bowiem bodaj najlepiej obsadzonym filmem del Toro : w rolach głównych i pobocznych wystąpili Bradley Cooper Willem Dafoe czy Toni Collette Sam del Toro , przekonany o jakości swojego filmu, winę zrzuca (być może słusznie) na epidemię koronawirusa.- mówił jakiś czas temu reżyser. Na porażkę złożyło się jednak więcej elementów: długi metraż, mieszane recenzje i kostium amerykańskich la 30., który raz za razem odrzuca pewną grupę widzów od kinowych ekranów.