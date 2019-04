16. Millennium Docs Against Gravity ogłasza pełen program

1000 pokazów, spotkania z 80 twórcami i bohaterami filmów, debaty i wydarzenia muzyczne. Program, największego festiwalu filmowego w Polsce i jedynego w Europie, który odbywa się jednocześnie w sześciu miastach, jest już dostępny na stronie mdag.pl Na blisko 160 tytułów w programie składają się najlepsze filmy dokumentalne świata, powstałe w ostatnich 12 miesiącach. Wiele z nich dotyka najbardziej palących problemów współczesnego świata. Jak co roku festiwal stawia na różnorodność tematów, dlatego nie zabraknie tytułów o psychologii, sztuce, nauce, sporcie, architekturze i modzie. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie – to hasło przewodnie tegorocznego festiwalu.W programie nie zabraknie filmów najbardziej uznanych filmowców, w tym Wernera Herzoga . Jegoto wywiad-rzeka z Michaiłem Gorbaczowem. Agnès Varda , zmarła w marcu ikona kina i prekursorka Nowej Fali, wtworzy swój niekonwencjonalny filmowy autoportret. Peter Jackson w swoim pierwszym filmie dokumentalnymwykorzystał zdumiewające materiały wideo z archiwów I wojny światowej, ukazując codzienne życie żołnierzy na froncie i okropieństwa wojny w niezwykle realistyczny sposób. Siergiej Łoźnica w filmieprzedstawia pokazowy stalinowski sąd w 1930 r., także za pomocą archiwaliów.W sekcji Historie intymne, której patronem jest miesięcznik Zwierciadło, znajdą się filmy psychologiczne. Tonislava Hristova to intymny portret młodej kobiety Veery, która wciela się w fantastyczne postaci za sprawą gier LARP (z ang.), aby zmierzyć się z demonami przeszłości. Przyjaźń jest tematem filmu Anny Eborn o nastolatkach mieszkających w Naddniestrzu, nieuznawanej republice na terenie Mołdawii. Pawła Ziemilskiego opowiada o mazurskiej wsi Stare Juchy, z której prawie jedna trzecia mieszkańców wyemigrowała do Islandii, ale kontakt z bliskimi umożliwia im Skype. Bohaterami Ewy Kochańskiej jest ukraińskie małżeństwo z trójką dzieci, które mieszka w Polsce. Szansą na lepszą przyszłość może być wygrana ich córki Julii w zawodach łyżwiarskich. Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość? – pytał na krótko przed śmiercią w 2009 r. Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. Odpowiada na to pytanie w filmie Jolanty Dylewskiej . W Jaśmina Wójcik upamiętnia losy pracowników warszawskiej fabryki. A psychologia miasta jest tematem filmu Ewy Podgórskiej . Relacji najsłynniejszej pary polskich artystów przygląda się w wizualnym eseju z pogranicza kina i teatru Borys Lankosz . W filmiewystępują Agata Buzek to najnowszy, nagrodzony za reżyserię w Sundance, film Madsa Brüggera , znanego z performatywnego dziennikarstwa. Tematem Alexa Wintera jest największa jak dotąd afera ukrywania dochodów przez najbogatszych w rajach podatkowych. Sekcji filmowa Czwarte oko jest poświęcona roli zaangażowanego dziennikarstwa we współczesnym świecie. Jej patronem jest portal OKO.press.Yanna L'Hénoreta jest portretem tego niezwykle pomysłowego projektanta, nazywanegofrancuskiego świata mody. WOliviera Meyrou poznajemy z bliska tytułowego bohatera, który uchodził za ikonę stylu i legendę za życia.Rob Miller i Henry Singer wpytają, czy 20 lat po wojnie w Bośni i Hercegowinie, która kosztowała życie ok. 100 tys. osób, możliwe jest zadośćuczynienie za poniesione straty i doznane krzywdy.. Witalij Manski przedstawia historię dojścia do władzy rosyjskiego przywódcy. Reżyser, dzięki pracy w publicznej telewizji, miał szansę z bliska obserwować moment historycznego przełomu w Rosji.W filmieIsy Willinger poznajemy możliwości robotów, które już dziś współpracują z ludźmi. Chris Paine odsłania mroczną stronę techniki i ryzyko, jakie wiąże się z wynalezieniem sztucznej inteligencji. A w Femke Wolting postanowili zbudować własnego robota, aby sprawdzić, czy może on zastąpić ich w roli filmowców.Jak co roku przedstawiamy filmy przybliżające świat sztuki. Jill Magid , częściowo thriller, częściowo romans, jest historią próby przywrócenia dostępu do archiwum prac najsłynniejszego meksykańskiego architekta Luisa Barragána.prowadzi nas za kulisy spektaklu o 12-letniej Serbce zamordowanej w 1991 r. w Zagrzebiu. Autorem przedstawienia, które wbiło kij w mrowisko konfliktu chorwacko-serbskiego, jest Oliver Frljić, znany w Polsce za sprawą głośnego spektaklu. Bohaterami filmu Suhaiba Gasmelbariego , zdobywcy Nagrody dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego na tegorocznym Berlinale, są czterej leciwi członkowie sudańskiego klubu filmowego, którzy postanawiają odrestaurować dawne kino pod Chartumem.Na naszym festiwalu nie ma barier. Filmy są dostępne dla wszystkich, także dla osób niewidzących i niesłyszących. W programie są cztery tytuły z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących:oraz. Sponsorem pokazów filmów z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących za pomocą aplikacji AudioMovie jest Bank Millennium.Akademia Dokumentalna to program ponad 30 debat, spotkań, warsztatów, które będą towarzyszyć projekcjom festiwalowych filmów. Tworzą one przestrzeń do spotkania, poznawania i otwierania się na bogaty repertuar tematów podejmowanych w filmach. W tym roku podczas nich będą padać takie pytania, jak: Dlaczego się radykalizujemy? Jak żyć z robotem? Czy człowiek zniszczy życie na ziemi? Publiczność będzie mogła wziąć udział w warsztatach z komunikacji psów i ludzi, ćwiczeniach z rozciągania czasu oraz pamięci. Jak co roku na pokazy filmów dla dzieci zapraszani są rodzice z dziećmi oraz nauczyciele z uczniami.10 maja odbędzie się silent disco pod szyldem. Może wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE słuchanie brytyjskiej muzyki zostanie na Starym Kontynencie zakazane? Warto skorzystać z tej okazji, aby się nią nacieszyć! Na każdym kanale będzie można usłyszeć muzykę z innej dekady. 11 maja, po uroczystej premierze, obok Dominika Strycharskiego (odpowiedzialnego za muzykę w filmie) pojawi się pianistka Barbara Drążkowska oraz reżyserka Jasmina Wójcik. Improwizacja muzyczna i niestrudzony taniec oddadzą klimat Ursusa. 18 maja wystąpi Antoha MC, który mieszka w bloku z rodzicami i dziewczyną, a jego teledyski mają miliony wyświetleń. Uznawany jest za jedno z największych odkryć rosyjskiej sceny muzycznej. Łączy hip-hop i taneczne beaty z jazzowymi inspiracjami. Oldskulowe brzmienia Rosji miksuje z dźwiękami Jamajki; chwyta też za trąbkę. Jak co roku Millennium Docs Against Gravity podkreśla, że nie tylko bez filmów, ale i bez muzyki nasz świat nie byłby taki sam.odbędzie się odw Warszawie (Kinoteka, Luna Iluzjon, Muranów, Muzeum POLIN), Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Filmowe) i Lublinie (Centrum Spotkania Kultur), odw Gdyni (Gdyńskie Centrum Filmowe), od 1w Bydgoszczy (Kino Orzeł) i po raz pierwszy odw Katowicach (kina Kosmos, Rialto, Światowid).Do 30 kwietnia trwa sprzedaż karnetów na warszawską edycję:Bilety na pokazy we wszystkich miastach będą w sprzedaży od 27 kwietnia.Więcej informacji na www.mdag.pl