34. Warszawski Festiwal Filmowy: Pokazy Specjalne

Uzupełniamy sekcję Pokazów Specjalnych o 6 kolejnych, wyjątkowych tytułów! Razem to 19 filmów pokazywanych na najważniejszych festiwalach filmowych i przeglądach świata. Można w nich oglądać m.in. Roberta Pattinsona Jima Jarmuscha czy Bono . Zapraszamy na największe warszawskie sale kinowe!*UWAGA! PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW RUSZA JUŻ 4 PAŹDZIERNIKA!*Rodzina w spalonym słońcem Kazachstanie. Pięciu synów, matka i surowy ojciec, który chce zaszczepić w dzieciach poczucie dyscypliny i moralnej prawości. Są odizolowani od współczesnego świata. Rytm życia wyznaczają prace domowe i kolejne polecenia. W pobliżu ich skromnego gospodarstwa płynie rzeka, której istnienie rodzice trzymali przed synami w tajemnicy. Kiedy jednak chłopcy już ją odkryją, stanie się dla nich miejscem szczególnym. Tu można pływać, bawić się i być po prostu dziećmi, z dala od przeszywającego wzroku ojca. Co stanie się, kiedy w ich świat wkroczy nagle długowłosy chłopak z miasta, z elektryczną deskorolką, iPadem i zapyta ich, czy mają telewizor? Intrygujący portret wewnętrznej walki młodych ludzi, żyjących pod czujnym okiem kontrolującego ojca. Zwycięzca Pitch & Meet Warsaw Co-Production Meetings 2017 podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Film był pokazywany na festiwalu w Wenecji i Toronto.W odległym kosmosie, poza układem słonecznym, na pokładzie statku kosmicznego żyje astronauta Monte i jego córeczka Willow. Nowa interpretacja science-fiction w angielskojęzycznym debiucie Claire Denis . W rolach głównych Robert Pattinson Juliette Binoche . Na ekranie zobaczymy też Agatę Buzek . Część zdjęć powstała w Polsce. Film miał premierę na festiwalu w Toronto.W 1939 roku dwaj niemieccy przyjaciele uciekli z Berlina przed nazistowskim reżimem. Osiedli w Nowym Jorku, gdzie założyli legendarną dziś jazzową wytwórnię Blue Note Records. Dokument o ludziach ponad wszystko kochających jazz i głęboko wierzących w równość i wolność dla każdego człowieka.Przez ponad 30 lat Hermann Vaske zadawał dziesiątkom słynnych na całym świecie osobistości to samo pytanie: dlaczego jesteś kreatywny? Odpowiedzieli mu m.in.: David Bowie Wim Wenders , Philippe Stark, Yoko Ono Stephen Hawking , Dalajlama, Marina Abramović Takeshi Kitano i wielu innych.Lila Cassen, najbardziej znana hiszpańska piosenkarka lat dziewięćdziesiątych, pewnego dnia w tajemniczy sposób znika z życia publicznego. Dziesięć lat później Lila przygotowuje swój triumfalny powrót. Jednak na krótko przed nim traci w wypadku pamięć. Jej asystentka obmyśla plan ratunkowy z udziałem Violetty, wielkiej fanki Lily, która w barze karaoke bezbłędnie naśladuje swoją idolkę. Diva po raz pierwszy od lat będzie mogła poczuć, jak to jest śpiewać bez presji sławy i ciężaru oczekiwań. Kulturowa satyra prezentowana na festiwalach w Toronto i San Sebastian.Pierre-Paul Daoust jest 36-letnim intelektualistą z doktoratem z filozofii. Aby związać koniec z końcem, zmuszony jest pracować jako kurier. Pewnego dnia podczas dostarczania przesyłki dochodzi do sytuacji, w której Pierre-Paul znajduje się sam na sam z dwoma trupami i milionami leżącymi w workach na podłodze. Czy podejmie decyzję, żeby wziąć forsę i uciekać? Błyskotliwe i ironiczne spojrzenie na dominację pieniądza w czasach, w których inne wartości przestają mieć znaczenie. Mistrz Denys Arcand kontynuuje dociekania na temat współczesnego społeczeństwa w Quebecu, które rozpoczął w, za który otrzymał nagrodę FIPRESCI na festiwalu w Cannes (1986) i nominację do Oscara, a następnie w, za który otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz na festiwalu w Cannes (2003) i Oscara dla Najlepszego Filmu.Więcej informacji na stronie www.wff.pl