Box Office USA: Kolejny reboot trafił do piachu

Getty Images © Tom Stoddart Archive



Producenci zajmujący się realizacją filmów inspirowanych znanymi markami muszą być obecnie w fatalnych nastrojach. Dwa tygodnie temu klapą okazał się. Przed tygodniem szokującą porażką był(kontynuacja słynnego). A teraz trend kontynuują, które mogą nie znaleźć się nawet w pierwszej trójce (które dokładnie miejsce zajmą, tego na razie nie wiadomo). Na szczęście 8,6 mln dolarów nie jest aż taka straszliwą porażką, a to dlatego, że wytwórnia zrobiła film za całkiem rozsądną kwotę 48 milionów.Tymczasem Disney ma kilka powodów do świętowania. Po kilku kiepskich startach produkcji 20th Century Fox wty roku studio ma wreszcie niekwestionowany hit.bez większych problemów zdobyło pierwsze miejsce zarabiając 31 mln dolarów. Jest to drugie najlepsze otwarcie 20th Century Fox w tym roku (po dużo droższej- 32,8 mln dolarów). Mówi się, że może być to pierwsza tegoroczna premiera studia, której łączne wpływy przekroczą 100 milionów dolarów.A skoro już o stu milionach dolarów mowa, to tuż przed weekendem granicę tę przekroczyło disnejowskie widowisko. Jest to siódma produkcja Disneya, której udała się ta sztuka w tym roku.Warner Bros. z kolei zalicza kolejną (po) prestiżową porażkę. Ianem McKellenem w rolach głównych na otwarcie zarobiło tylko 5,656 mln dolarów. Czy zajmie siódmą czy też ósma lokatę, tego na razie nie wiadomo, ponieważpodczas swojego siódmego weekendu w kinach zarobił według szacunków również 5,635 mln dolarów.Walka o drugie miejsce również nie jest rozstrzygnięta. Jak już pisaliśmy Sony deklaruje, żezarobią w weekend 8,6 mln dolarów. Lionsgate podaje, żebędzie miał wynik odrobinę lepszy (8,75 mln dolarów), a Paramount Pictures szacuje wpływyna 8,55 mln dolarów. Jednak według innych źródełpokona konkurentów, choć zarobi mniej od prognoz Lionsgate'u (8,56 mln dolarów). Trzecie będzie(8,548 mln), aczwarte (8,466 mln).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin trafią trzy duże premiery: animacja, thriller sensacyjnyoraz dramat biograficznyz celującym w kolejnego Oscara Tomem Hanksem w roli głównej.