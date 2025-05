Majówka w kinie: Najciekawsze premiery, które warto zobaczyć

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest niezbędna do przetrwania! Czworo nieudaczników – Garrett "Śmieciarz" Garrison ( Jason Momoa ), Henry ( Sebastian Hansen ), Natalie ( Emma Myers ) i Dawn ( Danielle Brooks ) – zmaga się z codziennymi problemami, kiedy nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia – dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Aby wrócić do domu, będą musieli zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie. W tym celu wyruszają na magiczną wyprawę z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem ( Jack Black ). Ta przygoda zmusi całą piątkę do wykazania się odwagą i odkrycia w sobie cech, dzięki którym każde z nich jest na swój sposób kreatywne. Są to te same cechy, które pomagają żyć w prawdziwym świecie.