Co oglądać w TV w ten weekend? Kinowe hity w telewizji

Przejrzeliśmy dla Was program TV na najbliższe dni i wygraliśmy tytuły, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Nastawiajcie więc alarmy i oglądajcie.Pełny program telewizyjny znajduje sięMłody i błyskotliwy Paul Atreides ( Timothée Chalamet ) naznaczony przez los nosi w sobie od urodzenia brzemię bohatera. Świat wie, że kiedyś ten utalentowany nastolatek dokona wielkich czynów, których jeszcze nie jest w stanie sam pojąć. Aby zapewnić przyszłość swojej rodzinie i ludowi, musi udać się na najbardziej niebezpieczną planetę wszech czasów. Podczas jego wyprawy wybucha zażarty konflikt o wyjątkowe surowce znajdujące się tylko i wyłącznie na jej powierzchni. Ta tajemnicza substancja wyzwala w ludziach ich największy potencjał. Jednak wojnę przetrwają tylko ci, którzy pokonają swój strach… Reżyseria: Denis Villeneuve Daisy Edgar-Jones wciela się w Kate Cooper, byłą łowczynię burz, prześladowaną przez wspomnienia z niszczącym tornadem na studiach. Obecnie bada schematy burz na monitorach, bezpieczna w Nowym Jorku. Zostaje jednak ściągnięta z powrotem na otwarte równiny przez przyjaciela, Javiego, w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania burz. Tam spotyka Tylera Owensa ( Glen Powell ), czarującego i brawurowego bohatera mediów społecznościowych, z jego chełpliwą ekipą. Nagrywają i zamieszczają w sieci filmy z burzami – im bardziej niebezpieczne, tym lepiej. W miarę nasilania się sezonu burzowego dochodzi do przerażających, nigdy wcześniej niewidzianych zjawisk. Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły, znajdując się bezpośrednio na drodze wielu systemów burzowych, zbiegających się w środkowej Oklahomie, są zmuszeni do walki o życie.Kiedy młodziutka Priscilla Beaulieu spotyka Elvisa Presleya, on jest już gwiazdą rock-and-rolla. W ich niewielu wspólnych chwilach staje się dla niej kimś zupełnie nieoczekiwanym: pierwszą wielką miłością, sprzymierzeńcem w samotności i wrażliwym najlepszym przyjacielem. Jednak z czasem jej życie przypudrowane i przykryte toną różu i brokatu zmienia się w złotą klatkę. Za kamerą filmu stanęła Sofia Coppola , a w głównych rolach wystąpili tu Cailee Spaeny Jacob Elordi . Na ekranie również Dagmara Dominczyk Przejmujący obraz o przemijaniu i miłości. Laureatka Oscara, Olivia Colman gra Annę, która stara się opiekować 80-letnim ojcem, Anthonym ( Anthony Hopkins z zasłużonym Oscarem za tę rolę). Anne martwi się stanem ojca, który wykazuje oznaki demencji. Anthony ma raz lepsze raz gorsze dni, potrafi kaprysić, odrzuca kolejnych opiekunów, proponowanych przez córkę. Anna widzi, jak ojciec powoli gaśnie. Film otrzymał statuetkę Akademii także za najlepszy scenariusz adaptowany.Nominowana do Oscara Naomi Watts jest tu nie do rozpoznania w kolejnej znakomitej kreacji jako najsłynniejsza i najbardziej nieodgadniona kobieta końcówki XX wieku. " Diana " to prawdziwa historia nieznanego romansu księżnej Diany, który trwał aż do jej tragicznej śmierci. Śledztwo dotyczące jej wypadku, mimo że nie rozstrzygnęło wszystkich wątpliwości zostało oficjalnie zakończone. A przecież to nie jedyna tajemnica dotycząca życia Księżny Diany. Jej domniemany romans z Dodim al-Fayedem odbił się wielkim echem w mediach. Ale czy rzeczywiście to właśnie z nim planowała spędzić resztę swojego życia? Prawdziwa historia okazuje się zupełnie inna...W " Joker: Folie à deux " widzimy Arthura Flecka zamkniętego w szpitalu w Arkham, gdzie czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył. W głównych rolach: Joaquin Phoenix oraz Lady Gaga Najnowocześniejsze technologie warte miliardy dolarów, strzeżone przez dwie wielkie korporacje. Dwaj potężni biznesmeni walczący ze sobą wszelkimi dostępnymi metodami. Młody wybitny inżynier, który staje się narzędziem w ich rękach. Błyskawiczna droga na szczyt. Wielkie pieniądze. Kobiety i zaszczyty. Ten raj staje się pułapką. Wszechobecna inwigilacja, osaczające intrygi, bezpardonowa walka, w której ludzie stają się pionkami i uderzająca świadomość: z tej matni nie ma ucieczki. Ale można podjąć walkę. W głównych rolach: Gary Oldman Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell ( Tom Cruise ) jest tam, gdzie powinien być – na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny. Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem ( Miles Teller ) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji. Film został nagrodzony Oscarem za najlepszy dźwięk.Choć Lily Bloom ( Blake Lively ) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida ( Justin Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. I relacja się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się "stara" licealna miłość – Atlas Corrigan ( Brandon Sklenar ), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania. To w ostatni czasie najbardziej kontrowersyjny hollywoodzki film za sprawą pozaekranowego konfliktu Blake Lively