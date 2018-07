Finał "Gry o tron" za mniej niż rok

3 2 1



Casey Bloys, szef HBO, zaprezentował programowe plany na najbliższe miesiące. Najważniejszą informacją jest oczywiście potwierdzenie, że czekanie na finałowy sezondobiega końca. Jego premiera zaplanowana jest na pierwszą połowę 2019 roku.Bloys potwierdził również, że na razie HBO zamierza skierować do produkcji tylko jeden spin-off. Pozostałe leżą na półce i czekają na lepsze czasy.Zdjęcia do spin-offu, którego autorką jest Jane Goldman , powinny ruszyć również w przyszłym roku. Serial opowie o wydarzeniach rozgrywających się tysiące lat przez tym, co pokazano wi nikt z obsady obecnego serialu się w nim nie pojawi. Bloys zapowiada, że w serialu znajdzie się miejsce dla kilku twardych bohaterek. Jednak całość pomyślana jest jako opowieść o wielu równorzędnych postaciach.Bloys potwierdził też to, co fani produkcji HBO wiedzą o dawna: zdjęcia do filmurozpoczną się jesienią, prace nad pilotowym odcinkiemidą pełną parą, a decyzja w sprawie kontrowersyjnegozostanie podjęta dopiero po zaprezentowaniu przez twórców finalnej wersji scenariusza odcinka pilotowego.