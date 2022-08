HBO Max kasuje serial DC "Strange Adventures"

Twórca "Arrowverse" i seriale DC dla HBO Max

Zwiastun serialu "Peacmaker"

Czystka w programach HBO Max trwa w najlepsze. Kevin Smith właśnie ujawnił, że do kosza trafił kolejny projekt inspirowany komiksami DC "Strange Adventures". Smith miał być reżyserem jednego z odcinków.Producentem "Strange Adventures" był Greg Berlanti , który wcześniej dla CW nadzorował komiksowe uniwersum DC "Arrowverse". Był to jeden z dwóch serialowych projektów DC, jakie Berlanti i HBO Max ogłosili w 2019 roku. Drugim jest " Green Lantern "."Strange Adventures" jest zainspirowane serią-antologią wydawaną od 1950 roku. Początkowo publikowano w niej historie w typie kina klasy B, a z czasem zaczęto prezentować tam szereg bohaterów w duchu SF (m.in. Space Ranger, Star Hawkins i Atomic Knights), a potem nadprzyrodzone opowieści z dreszczykiem. Na łamach "Strange Adventures" debiutował też m.in. Deadman.Showrunnerem serialu był John Stephens (" Gotham ", " Plotkara ").Drugi z seriali produkowanych przez Berlantiego - " Green Lantern " - na razie wydaje się bezpieczny.Jego akcja będzie toczyć się na przestrzeni pokoleń. Fabuła skupi się na kilku stacjonujących na Ziemi członkach Korpusu Zielonej Latarni. Kolejny główny wątek ma rozgrywać się w kosmosie.W 2020 roku Berlanti zapowiadał, że serial będzie "inny od wszystkiego, co widzieliśmy dotychczas w telewizji".Bezpieczne wydają się również projekty Jamesa Gunna . Dla HBO Max zrealizował on serial " Peacemaker ". Zwiastun pierwszego sezonu znajdziecie poniżej: