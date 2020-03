Harvey Weinstein skazany na 23 lata więzienia

Getty Images © Jeenah Moon



Nowojorski sąd skazał byłego producenta filmowego Harveya Weinsteina na 23 lata więzienia.Przypomnijmy: 24 lutego (po zaledwie pięciu dniach obrad) ława przysięgłych uznała upadłego hollywoodzkiego magnata winnym zarzucanych mu czynów: wymuszenia aktu seksualnego na asystentce Mimi Haleyi w 2006 roku, a także gwałtu na aktorce Jessice Mann w 2013 roku.Dla Weinsteina prawdopodobnie nie była to ostatnia rozprawa sądowa. W Los Angeles grupa kobiet rozważa złożenie pozwów cywilnych przeciwko producentowi.Kłopoty prawne filmowca rozpoczęły się jesienią 2017 roku. Dziennikarze "The New York Times" opisali wówczas historie ośmiu kobiet, które miały paść ofiarą napaści seksualnej ze strony Weinsteina. Po zaledwie kilku tygodniach od publikacji tekstu na liście potencjalnych ofiar laureata Oscara było już ponad 80 nazwisk, w tym takie sławy jak Angelina Jolie Weinstein przez lata był jedną z najbardziej wpływowych postaci fabryki snów. Wyprodukował m.in. większość filmów Quentina Tarantino , a także takie oscarowe hity jakU szczytu kariery jego majątek szacowano na 300 milionów dolarów.