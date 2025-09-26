Newsy Seriale Jude Law i Jason Bateman to dobry duet? Recenzja "Black Rabbit"
VOD / Seriale

Jude Law i Jason Bateman to dobry duet? Recenzja "Black Rabbit"

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jude+Law+i+Jason+Bateman+to+dorby+duet+Recenzja+%22Black+Rabbit%22-163124
Jude Law i Jason Bateman to dobry duet? Recenzja &quot;Black Rabbit&quot;
źródło: Materiały prasowe
Jude Law i Jason Bateman razem w serialu? Brzmi intrygująco. W produkcji "Black Rabbit", którą można oglądać na platformie Netflix, aktorski duet wciela się w dwóch braci, którzy wplątują się w interesy z nowojorskim półświatkiem. Czy warto spędzić z nimi osiem godzin? Recenzuje Dawid Myśliwiec. 

"Black Rabbit" – recenzja



1294164.7.jpg


Napięte relacje pomiędzy braćmi, których łączy równie bogata, co nieprzyjemna przeszłość, to woda na młyn scenarzystów. Ile było już takich historii, w których braterska miłość toczyła nieustanną wojnę z braterską nienawiścią? Według Netfliksa odpowiedź brzmi: za mało, bowiem jedną z najnowszych serialowych produkcji tej platformy jest "Black Rabbit", osadzona w Nowym Jorku kryminalna historia, w której główne role braci Jake’a i Vince Friedkenów grają Jude Law i Jason Bateman, pisze w swojej recenzji Dawid Myśliwiec.

"Black Rabbit" to historia obyczajowa, która z czasem przeradza się w kryminał, ale rzeczywistości, w której poruszają się bracia Friedken, daleko do gangsterskiego półświatka. Choć z każdym kolejnym odcinkiem dowiadujemy się o nowych grzechach na sumieniu Jake’a i Vince’a, nie są oni zdeklarowanymi przestępcami. To raczej ludzie, którzy w kryzysowej sytuacji dopuszczają możliwość zastosowania rozwiązań o wątpliwej legalności.  

Choć nie jest to opowieść o gangsterach, "Black Rabbit" można odbierać w podobnych kategoriach – zarówno za sprawą warstwy wizualnej, jak i sposobu prowadzenia narracji, dodaje Myśliwiec. Całą produkcję cechuje realizacyjna spójność – sporo tu pastelowych barw: zieleni, brązów czy beżów, a Nowy Jork ukazany jest nie z perspektywy megamiasta, lecz dzielnicy i sąsiedztwa. Narracja zaś przypomina nieco klasyczne serialowe opowieści (sam miałem skojarzenia z "Prawem ulicy"), ale też znacząco się od nich różni: jest bardziej szarpana, arytmiczna, także za sprawą dialogów, w których znajdziemy zarówno humor, jak i intryganctwo, ale też jasne symptomy emocjonalnej nieporadności głównych bohaterów.  

Całą recenzję autorstwa Dawida Myśliwca przeczytacie TUTAJ.

"Black Rabbit" – zwiastun




O czym opowiada serial "Black Rabbit"?



Serial "Black Rabbit", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.

Powiązane artykuły Black Rabbit

Zobacz wszystkie artykuły

Black Rabbit  (2025)

 Black Rabbit

Najnowsze Newsy

Filmy

Bojkot bojkotu izraleskiego kina. Powstał kontr-list otwarty

1 komentarz
VOD

Netflix prezentuje najciekawsze premiery października 2025

Seriale

Nowy Wiedźmin w ogniu hejtu. Aktor przestał używać internetu

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2025: Recenzujemy "Zamach na papieża"

Filmy Wideo

Nadchodzi "Fréwaka" – klimatyczny irlandzki folk horror

VOD Seriale Wideo

Izrael zrobił serial o ataku Hamasu. Zwiastun "Red Alert"

10 komentarzy
Filmy

TYLKO U NAS. Borys Szyc dołącza do obsady "Lalki"

47 komentarzy