Jude Law i Jason Bateman to dobry duet? Recenzja "Black Rabbit"

Jude Law i Jason Bateman razem w serialu? Brzmi intrygująco. W produkcji "Black Rabbit", którą można oglądać na platformie Netflix, aktorski duet wciela się w dwóch braci, którzy wplątują się w interesy z nowojorskim półświatkiem. Czy warto spędzić z nimi osiem godzin? Recenzuje Dawid Myśliwiec.
"Black Rabbit" – recenzja Napięte relacje pomiędzy braćmi, których łączy równie bogata, co nieprzyjemna przeszłość, to woda na młyn scenarzystów. Ile było już takich historii, w których braterska miłość toczyła nieustanną wojnę z braterską nienawiścią? Według Netfliksa odpowiedź brzmi: za mało, bowiem jedną z najnowszych serialowych produkcji tej platformy jest "Black Rabbit", osadzona w Nowym Jorku kryminalna historia, w której główne role braci Jake’a i Vince Friedkenów grają Jude Law i Jason Bateman
, pisze w swojej recenzji
Dawid Myśliwiec.
"Black Rabbit" to historia obyczajowa, która z czasem przeradza się w kryminał, ale rzeczywistości, w której poruszają się bracia Friedken, daleko do gangsterskiego półświatka. Choć z każdym kolejnym odcinkiem dowiadujemy się o nowych grzechach na sumieniu Jake’a i Vince’a, nie są oni zdeklarowanymi przestępcami. To raczej ludzie, którzy w kryzysowej sytuacji dopuszczają możliwość zastosowania rozwiązań o wątpliwej legalności. Choć nie jest to opowieść o gangsterach, "Black Rabbit" można odbierać w podobnych kategoriach – zarówno za sprawą warstwy wizualnej, jak i sposobu prowadzenia narracji
, dodaje Myśliwiec. Całą produkcję cechuje realizacyjna spójność – sporo tu pastelowych barw: zieleni, brązów czy beżów, a Nowy Jork ukazany jest nie z perspektywy megamiasta, lecz dzielnicy i sąsiedztwa. Narracja zaś przypomina nieco klasyczne serialowe opowieści (sam miałem skojarzenia z "Prawem ulicy"), ale też znacząco się od nich różni: jest bardziej szarpana, arytmiczna, także za sprawą dialogów, w których znajdziemy zarówno humor, jak i intryganctwo, ale też jasne symptomy emocjonalnej nieporadności głównych bohaterów. Całą recenzję autorstwa Dawida Myśliwca przeczytacie TUTAJ.
"Black Rabbit" – zwiastun
O czym opowiada serial "Black Rabbit"?
Serial "Black Rabbit
", osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law
) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman
) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali. "Black Rabbit
" to wciągający thriller i studium postaci, opowiadające o tym, jak nierozerwalna więź między braćmi może zniszczyć ich świat i wszystko, co się w nim znajduje.