Madryt chce Woody'ego Allena. Reżyser nakręci tam nowy film

A jednak. Woody Allen wraca z nowym filmem. Po tym, jak kilka planowanych projektów nie doszło no skutku ze względu na problemy z dopięciem budżetu, reżyser wreszcie znalazł podmiot, który sfinansuje jego nową produkcję. Tym podmiotem jest miasto Madryt.
Woody Allen wraca do Hiszpanii kręcić nowy film
Woody Allen nakręci swój nowy film w Madrycie, stolicy Hiszpanii. Reżyser dostał od lokalnych władz 1,5 miliona Euro na produkcję. Warunek jest jeden: nazwa miasta musi pojawić się w tytule. Getty Images © Franco Origlia
Chwilowo film figuruje pod roboczym tytułem "WASP 2026". Pod akronimem kryją się słowa "Woody Allen Summer Project" ("Letni projekt Woody'ego Allena").
O tym, że Allen
planuje powrót do Hiszpanii po tym, jak nie udało się zapewnić finansowania dla projektu planowanego we Włoszech, pisaliśmy już wcześniej
. Wtedy wyglądało jednak, że reżyser nakręci swój film w Barcelonie – to jednak również się nie udało. Do trzech razy sztuka: ostatecznie padło na Madryt. Allen pracował ostatnio w Hiszpanii relatywnie niedawno.
To tam nakręcił powiązany z festiwalem w San Sebastian "Hiszpański romans"
z 2020 roku. Oczywiście również w Hiszpanii powstała "Vicky Cristina Barcelona"
.
Na razie nie znamy szczegółów dotyczących fabuły ani obsady nowego filmu Allena
.
Ostatni film reżysera do nakręcony z kolei we Francji "Niewierni w Paryżu
".
"Niewierni w Paryżu" – zwiastun
O czym opowiada film "Niewierni w Paryżu"?
Fanny (Lou de Laâge
) i Jean (Melvil Poupaud
) sprawiają wrażenie idealnego małżeństwa – oboje mają sukcesy zawodowe, mieszkają w przepięknym apartamencie w ekskluzywnej dzielnicy Paryża i wydaje się, że są w sobie zakochani tak samo jak byli, kiedy spotkali się po raz pierwszy. Ale kiedy Fanny przypadkowo wpada na Alaina (Niels Schneider
), byłego kolegę z liceum, zwala ją z nóg. Wkrótce spotykają się ponownie i stają się sobie coraz bliżsi...