Madryt chce Woody'ego Allena. Reżyser nakręci tam nowy film
A jednak. Woody Allen wraca z nowym filmem. Po tym, jak kilka planowanych projektów nie doszło no skutku ze względu na problemy z dopięciem budżetu, reżyser wreszcie znalazł podmiot, który sfinansuje jego nową produkcję. Tym podmiotem jest miasto Madryt.
      

Woody Allen wraca do Hiszpanii kręcić nowy film



GettyImages-1658905940.jpg Getty Images © Franco Origlia


Woody Allen nakręci swój nowy film w Madrycie, stolicy Hiszpanii. Reżyser dostał od lokalnych władz 1,5 miliona Euro na produkcję. Warunek jest jeden: nazwa miasta musi pojawić się w tytule. Chwilowo film figuruje pod roboczym tytułem "WASP 2026". Pod akronimem kryją się słowa "Woody Allen Summer Project" ("Letni projekt Woody'ego Allena").
  
O tym, że Allen planuje powrót do Hiszpanii po tym, jak nie udało się zapewnić finansowania dla projektu planowanego we Włoszech, pisaliśmy już wcześniej. Wtedy wyglądało jednak, że reżyser nakręci swój film w Barcelonie – to jednak również się nie udało. Do trzech razy sztuka: ostatecznie padło na Madryt.
   
Allen pracował ostatnio w Hiszpanii relatywnie niedawno. To tam nakręcił powiązany z festiwalem w San Sebastian "Hiszpański romans" z 2020 roku. Oczywiście również w Hiszpanii powstała "Vicky Cristina Barcelona".

Na razie nie znamy szczegółów dotyczących fabuły ani obsady nowego filmu Allena.

Ostatni film reżysera do nakręcony z kolei we Francji "Niewierni w Paryżu".

"Niewierni w Paryżu" – zwiastun




O czym opowiada film "Niewierni w Paryżu"?



Fanny (Lou de Laâge) i Jean (Melvil Poupaud) sprawiają wrażenie idealnego małżeństwa – oboje mają sukcesy zawodowe, mieszkają w przepięknym apartamencie w ekskluzywnej dzielnicy Paryża i wydaje się, że są w sobie zakochani tak samo jak byli, kiedy spotkali się po raz pierwszy. Ale kiedy Fanny przypadkowo wpada na Alaina (Niels Schneider), byłego kolegę z liceum, zwala ją z nóg. Wkrótce spotykają się ponownie i stają się sobie coraz bliżsi...

