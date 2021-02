Najlepsze filmy i seriale na zimny luty

Podobno z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu. " Cicha noc Piotra Domalewskiego (nagrodzona na festiwalu w Gdyni) to przewrotna ilustracja znanego powiedzenia, bo choć ta niemalże mityczna, typowa polska rodzina, jaką portretuje na ekranie, pełna jest przywar, to koniec końców nie jest z nią tak źle. Zarzewiem akcji filmu Domalewskiego jest niespodziewany przyjazd pracującego za granicą Adama ( Dawid Ogrodnik ) do domu na święta, co doprowadzi do konfrontacji różnych życiowych postaw. I pozwoli uwierzyć, że na bliskich można liczyć.