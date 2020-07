Najlepsze filmy o wojnie w Iraku. Top 10 filmów, które musisz zobaczyć

Will ( Ben Foster ) niedawno wrócił z wojny. Tony ( Woody Harrelson ) trzyma się z dala od frontu już od jakiegoś czasem. Bohaterowie nie strzelają do wrogów ojczyzny. Podróżują natomiast po kraju, informując Amerykanów o śmierci ich bliskich. I jak łatwo się domyślić, jest to zadanie, które rzuca zupełnie nowe światło na sens ich służby. A przy okazji - na amerykański mit strażnika światowego pokoju. Mały, wielki i chyba wciąż niedostatecznie doceniony film. Za kamerą Oren Moverman . Film zdobył dwie nominacje do Oscara.