Najlepsze filmy o snajperach. Top 10 filmów, które warto zobaczyć

W " The Wall Aaron Taylor-Johnson wcielają się w amerykańskich żołnierzy, którzy walczą o życie w starciu z irackim snajperem. Jedynym, co oddziela bohaterów od napastnika, jest chwiejny mur stojący na spalonym słońcem pustkowiu. Mając do dyspozycji zaledwie trzech aktorów oraz jedną mało efektowną lokację zdjęciową, reżyserowi Dougowi Limanowi (" Na skraju jutra ") udało się zrealizować szarpiący nerwy dreszczowiec.