Netflix: Polski Top 10 tygodnia – udany powrót do Hawkins

Top 10 filmów Netflixa w Polsce: 23-29.05.2022

10 2012 2009 6,2 266 513 ocen społeczności 15 741 chce zobaczyć Sci-Fi Katastroficzny John Cusack Amanda Peet W 2012 świat ma zostać zniszczony przez liczne kataklizmy – taką przyszłość planecie przepowiedzieli jeszcze starożytni Majowie. Im bliżej feralnej daty, liderzy państw starają się zabezpieczyć glob przed potencjalnymi skutkami klęsk żywiołowych. Nikt nie może przygotować mieszkańców Ziemi na to, co nadejdzie już zaraz.

6 Jackass 4.5 2022 5,7 1 130 ocen społeczności 133 chce zobaczyć Dokumentalny Komedia Johnny Knoxville Steve-O Zgodnie z tradycją serii "Jackass" nieopublikowane fragmenty filmu zostają udostępnione jako osobna kompilacja. Zobacz szokujące i dotychczas niepublikowane materiały od ekipy " Jackass Forever ", aby przekonać się, ile poświęceń wymagało stworzenie tych nagrań.

5 F*ck de liefde 2 2022 4,2 266 ocen społeczności 18 chce zobaczyć Komedia rom. Bo Maerten Geza Weisz Pięć znanych nam par znalazło miłość na własny sposób w różnych miejscach i sytuacjach. Gdy ponownie związki przechodzą kryzys, partnerzy zwracają się do swoich przyjaciół. Czy szukanie pomocy znowu nie pójdzie po ich myśli?

4 Powrót do liceum Senior Year 2022 5,2 10 517 ocen społeczności 737 chce zobaczyć Komedia Rebel Wilson Alicia Silverstone Licealna cheerleaderka zapadła w śpiączkę po nieudanym występie przed szkolną publicznością. Po dwóch dekadach budzi się i chce powrócić do nauki jako 37-latka. Jak poradzi sobie w świecie, który przez 20 lat aż tak się zmienił? W roli głównej wystąpiła Rebel Wilson (" Oszustki ").

3 Toskania Toscana 2022 5,2 2 108 ocen społeczności 170 chce zobaczyć Melodramat Anders Matthesen Cristiana Dell'Anna Duński kucharz jedzie do Toskanii, aby sprzedać firmę swojego ojca. Poznana na miejscu kobieta skłania go do przemyślenia jego stosunku do życia i miłości.

2 Miłość jest blisko 2022 5,6 2 115 ocen społeczności 572 chce zobaczyć Komedia rom. Wojciech Solarz Weronika Książkiewicz Natalia i Adam, dwójka przyjaciół z dzieciństwa, do teraz mieszka obok siebie. Oboje szukają wymarzonych partnerów, a losowe spotkania sprawiają, że poznają ludzi przypominających wyśnione ideały.

1 Perfekcyjne połączenie A Perfect Pairing 2022 5,9 3 092 oceny społeczności 278 chce zobaczyć Komedia rom. Victoria Justice Adam Demos Lola ( Victoria Justice ), energiczna importerka win z Los Angeles, rzuca pracę w nadziei na założenie własnej firmy winiarskiej i z zapałem rezerwuje bilet do odległej części Australii, aby zdobyć pierwszego klienta, Vaughn Family Wines. Niestety, rodzina Vaughnów nie jest zainteresowana robieniem interesów z raczkującą firemką. Lola nie daje za wygraną i postanawia zatrudnić się na owczej farmie Vaughnów. Z początku Lola nie wydaje się stworzona do ciężkiej roboty – naprawianie płotów i zaganianie owiec to zdecydowanie nie jej bajka. Jednak wkrótce zaprzyjaźnia się z czarującym zarządcą farmy, Maxem ( Adam Demos ), który wprowadza ją w tajniki tej pracy. W miarę jak coraz lepiej się poznają, Lola odkrywa, że Australia wniosła w jej życie o wiele więcej niż tylko zamiłowanie do pracy i nowo odkryte uczucie do Maxa. Czy jego sekrety staną na przeszkodzie jej romantycznym planom?

Zwiastun filmu "Miłość jest blisko"

Top 10 seriali Netflixa w Polsce: 23-29.05.2022

10 Stranger Things 2016 8,3 265 941 ocen społeczności 39 331 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 2) Jest rok 1984. Mieszkańcy Hawkins w stanie Indiana wciąż jeszcze mają w pamięci przerażającego Demogorgona i tajemnicze laboratorium Hawkins. Will Byers został uratowany z innego wymiaru, ale na tych, którzy przeżyli, czyha o wiele większe i straszniejsze zagrożenie.

9 Nowy Eden Bienvenidos a Edén 2022 5,5 2 139 ocen społeczności 444 chce zobaczyć Thriller Amaia Aberasturi Amaia Salamanca (Sezon 1) Czy jesteś szczęśliwy? Tym pytaniem Zoa i czwórka innych młodych, atrakcyjnych i aktywnych w mediach społecznościowych chłopców i dziewcząt zostaje zaproszonych na najbardziej ekskluzywną imprezę wszech czasów. Impreza odbywa się na tajemniczej wyspie, a jej organizatorem jest marka nowego napoju. To, co zaczyna się jako ekscytująca przygoda, wkrótce zamienia się w podróż ich życia. Ale raj nie jest tym, czym się wydaje... Witamy w Edenie.

8 Psi patrol PAW Patrol 2013 6,3 923 oceny społeczności 69 chce zobaczyć Animacja Komedia Przygodowy Devan Cohen Mateusz Ceran (Sezon 6) Kapitan Ryder i jego ekipa podejmują liczne ekscytujące wyzwania w swoim rodzinnym mieście zwanym Zatoką Przygód. Animacja dla najmłodszych jest rekordzistą – wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce szósta seria znalazła się już po raz 34.

7 Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki Boss Baby: Back in the Crib 2022 6,5 26 ocen społeczności 11 chce zobaczyć Animacja Familijny Komedia JP Karliak Mary Faber (Sezon 1) Ciąg dalszy wydarzeń z filmu " Rodzinka rządzi ". Theodore Templeton zostaje wrobiony w defraudację i zmuszony znów stać się dawnym Szefem Bobasem, a także stanąć oko w oko ze swoim bratem Timem i bratanicami – cwaną Tabithą i zatrudnioną w Korporacji Bobas Tiną. Razem z Tiną Szef Bobas prowadzą nowy zespół terenowy, którego zadaniem jest podniesienie wskaźnika miłości do dzieci oraz powstrzymanie nowych superzłoczyńców przed zniszczeniem samej Korporacji.

6 Królowa piękna z Jerozolimy Malkat HaYofi shel Yerushalayim 2021 6,8 166 ocen społeczności 63 chce zobaczyć Dramat Michael Aloni Hila Saada (Sezon 1) W Jerozolimie 1919 roku sprzątaczka Rosa wychodzi za mąż za sklepikarza, który kocha inną kobietę. Decyzja ten ma długotrwały wpływ na jej relacje z najstarszą córką Luną.

5 Stranger Things 2016 8,3 265 941 ocen społeczności 39 331 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 1) Sentymentalna podróż do lat 80. Akcja serialu " Stranger Things " rozgrywa się w 1983 roku w amerykańskim stanie Indiana. Pewien chłopiec dosłownie rozpływa się w powietrzu. Przyjaciele, rodzina i lokalna policja, którzy próbują dociec prawdy, zostają wplątani w niewiarygodnie tajemniczą intrygę, w której nie zabraknie tajnych eksperymentów rządowych, przerażających sił nadprzyrodzonych oraz... pewnej bardzo ekscentrycznej dziewczynki.

4 Kto zabił Sarę? ¿Quién mató a Sara? 2021 6,5 11 632 oceny społeczności 1 977 chce zobaczyć Dramat Kryminał Manolo Cardona Ginés García Millán (Sezon 3) Gdy wydawało się, że to Marifer doprowadziła do śmierci Sary, przecinając linki spadochronu, wszystkie domniemania legły w gruzach w finałowej scenie drugiego sezonu, gdy Nicandro powiedział, że to nie Marifer ją zabiła, ale "my". Kto i dlaczego? Odpowiedzi na te oraz inne pytania przyniesie trzeci, finałowy, a przy tym najbardziej zaskakujący i obfitujący w zwroty akcji sezon. Wróćmy do najważniejszej kwestii... Co naprawdę stało się z Sarą?

1 Stranger Things 2016 8,3 265 941 ocen społeczności 39 331 chce zobaczyć Dramat Horror Sci-Fi Winona Ryder David Harbour (Sezon 4) Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Zmagając się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy. W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.

Sukces czwartego sezonu " Stranger Things " przeniósł się także do Polski. Tak jak w 92 innych krajach świata, serial trafił do Top 10, tu zajmując pierwsze miejsce. Wśród filmów najpopularniejszym tytułem jest romans " Perfekcyjne połączenie ". Rodzimą produkcją znajdującą się tuż za nim została komedia " Miłość jest blisko ". Jakie filmy i seriale przypadły do gustu polskim użytkownikom platformy Netflix w ostatnim tygodniu? Przekonajcie się poniżej.