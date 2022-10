Netflix: Top 10 tygodnia – baśniowe otwarcie "Akademii Dobra i Zła"

(Sezon 3) Single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają, decydują się zrealizować w Dallas mało standardowe podejście do randkowania i zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek. Twórcy tego 12-odcinkowego programu, który prowadzą Nick Vanessa Lachey , próbują odpowiedzieć na pytanie, czy wygląd, rasa i wiek naprawdę mają duże znaczenie, czy też miłość rzeczywiście jest ślepa.