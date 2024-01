Netflix: polski Top 10 tygodnia – nowy lider wśród filmów, "Forst" podbija rodzimy rynek

Ekranizacja bestsellerowej, autobiograficznej książki Cheryl Strayed. Nagrodzona Oscarem Reese Witherspoon (” Spacer po linie ”) w roli kobiety, która uświadamia sobie, że jej życie legło w gruzach i wyrusza na samotną wyprawę przez całe Stany Zjednoczone, by odnaleźć siebie i poczucie sensu życia.

Joachim ( Andrzej Seweryn ) to dojrzały mężczyzna, który już nic nikomu nie musi udowadniać. Jest zamożny, a jego życie było pasmem sukcesów. Kaprys losu stawia na jego drodze trzydziestoletniego Davida ( Jan Marczewski ), geniusza matematycznego, który porzuca obiecującą karierę biznesową za granicą i szuka właściwego pola dla swoich talentów w Polsce. Sprawy komplikują się, kiedy w życie Davida wkracza Ola ( Julia Latosińska ). Joachim i David to dwaj mężczyźni na zupełnie innych etapach życia. Czego każdy z nich może nauczyć się od drugiego? Jak wybrać pomiędzy intelektem, wiarą i miłością?

Pisarka dochodząca do siebie po bolesnym rozwodzie zwiedza Toskanię i spontanicznie kupuje zrujnowaną willę. Potem przy okazji remontu domu porządkuje też własne życie.

Under the Tuscan Sun

Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete "Maverick" Mitchell ( Tom Cruise ) staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było. Przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem ( Miles Teller ) o kryptonimie "Rooster", synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim "Goose", który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.

Od czasu porzucenia życia jako płatny zabójca pracujący na zlecenie rządu McCall (Denzel Washington) próbuje pogodzić się z przerażającymi rzeczami, które robił w przeszłości. Ukojenie znajduje w wymierzaniu sprawiedliwości w imieniu potrzebujących. Znajdując się w południowych Włoszech odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych. Gdy wydarzenia przybierają zły obrót, McCall wie, co musi zrobić - stać się obrońcą swoich przyjaciół, podejmując walkę z mafią.

The Equalizer 3

W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.

(Sezon 1) Serial " Powrót " to czarna komedia, z Bartłomiejem Topą w roli głównej. Opowiada o zwykłym facecie, który zmarł na zawał serca ze stresu, a następnie... zmartwychwstał. Początkowo euforyczny, odkrywa, że jego śmiercią nikt się nie zmartwił, a jego dotychczasowe życie szybko trafiło na śmietnik. Zastanawia się, czy w ogóle się ujawnić.

(Sezon 1) Po zamachu na bossa potężnej tajwańskiej triady jego najstarszy syn, legendarny zabójca Charles "Chairleg" Sun ( Justin Chien ) udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją matkę, Eileen ( Michelle Yeoh ), i młodszego brata, Bruce’a ( Sam Song Li ), który do tej pory był zupełnie nieświadomy prawdy o swojej rodzinie. W obliczu zaciętej walki o przestępczą dominację w Tajpej Charles, Bruce i ich matka muszą naprawić nadszarpnięte rozłąką relacje i poznać prawdziwe znaczenie braterstwo i rodziny, aby uniknąć śmierci z rąk jednego z wielu wrogów.

The Brothers Sun

(Sezon 1) Polska, lata 80. Ambitny dozorca ma dosyć biedowania, więc ucieka się do różnych kombinacji i oszustw, aby dobrze się ustawić w kraju przechodzącym wielkie zmiany.

(Sezon 1) Tylko dwie rzeczy mogą sprawić, że zły dzień stanie się lepszy – miłość i duże pieniądze. To dzięki nim Berlin przeżywa swoje złote lata, nie wiedząc jeszcze, że jest chory i że kiedyś da się złapać jak szczur w pułapkę w hiszpańskiej mennicy. Przygotowuje właśnie jeden z najambitniejszych skoków w historii, planując ukraść klejnoty o wartości 44 mln. Do pomocy rekrutuje jeden z trzech gangów, z którym pracował już wcześniej

(Sezon 1) Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę