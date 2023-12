Netflix prezentuje najciekawsze nowości stycznia 2024. Nowe filmy i seriale

Marc ( Dan Levy ) żył sobie spokojnie w cieniu swojego charyzmatycznego męża Olivera ( Luke Evans ). Jednak gdy Oliver niespodziewanie umiera, życie Marka rozpada się na kawałki, co skłania go do wspólnej podróży do Paryża z dwójką przyjaciół – Sophie ( Ruth Negga ) i Thomasem ( Himesh Patel ). Podczas wyprawy na jaw wychodzą niewygodne fakty, z którymi każde z nich musi się zmierzyć.