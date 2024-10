Netflix prezentuje najciekawsze premiery listopada 2024

1 listopada

Asalto al Banco Central 2024 Thriller Daniel Calparsoro Hiszpania Thriller Miguel Herrán Hovik Keuchkerian Barcelona, 23 maja 1981 roku. Minęły dokładnie trzy miesiące od próby zamachu stanu na Kongres Deputowanych, gdy do siedziby banku centralnego w Barcelonie wchodzi jedenastu mężczyzn w kapturach. Coś, co zaczęło się jak spektakularny napad, wkrótce staje się w prawdziwym wyzwaniem dla nowo powstałej hiszpańskiej demokracji. Rabusie biorą ponad 200 zakładników w banku i grożą, że ich zabiją, jeśli rząd nie uwolni pułkownika Tejero oraz trzech innych osób odpowiedzialnych za 23-F.

Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley 2024 Czerwiec 1968 roku był bodajże najważniejszym punktem zwrotnym w owianej legendą karierze Elvisa Presleya. W połowie lat 50. Elvis przebojem wdarł się na scenę i z miejsca zyskał status supergwiazdy. Jednak w marcu 1958 r. na dwa lata zamienił strój sceniczny na mundur, odbywając służbę wojskową. Gdy już spełnił swój obywatelski obowiązek, Stany Zjednoczone stały u progu wielkiego przełomu. Nadchodząca dekada okazała się czasem gwałtownych zmian w polityce, kulturze popularnej i muzyce. Postać Elvisa z samego centrum debaty publicznej trafiła na boczne tory. Pod czujnym okiem "Pułkownika" Toma Parkera Presley występował w kolejnych, coraz bardziej nijakich hollywoodzkich produkcjach. W roku 1968 minęło siedem lat od jego ostatniego występu przed publicznością. Miejsce Elvisa na szczytach list przebojów zajęły takie gwiazdy jak The Rolling Stones, The Beatles, artyści z wytwórni Motown czy Jimi Hendrix, spychając go do muzycznego lamusa.

Zakochany bałwan Hot Frosty 2024 Komedia rom. Świąteczny Kanada USA Komedia rom. Świąteczny Dwa lata po śmierci męża Kathy magicznym sposobem ożywia przystojnego bałwana. Prostoduszny towarzysz przypomina jej, jak to jest się śmiać, czuć i zakochać się w kimś tuż przed świętami i – i roztopami.

Sami swoi. Początek 2024 1h 58m Komedia obycz. Artur Żmijewski Polska Komedia obycz. Adam Bobik Karol Dziuba Pawlak i Kargul – bohaterowie kultowej trylogii "Sami swoi" przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... "Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Our Oceans 2024 1h Dokumentalny Przyrodniczy Wielka Brytania Dokumentalny Przyrodniczy Oceany są bijącym sercem naszej planety, choć w dużej części pozostają niezbadane. Od ciepłych, tropikalnych wód Oceanu Indyjskiego po ogniste głębiny Atlantyku, od nieprzewidywalnych wód Pacyfiku otoczonych pierścieniem ognia po mroźne odosobnienie Oceanu Południowego i Arktycznego – serial "Nasze oceany" odkrywa niezwykły świat skrywający się pod powierzchnią.

Zaklęci Spellbound 2024 1h 49m Animacja Familijny Przygodowy Vicky Jenson Hiszpania USA Animacja Familijny Przygodowy Film animowany "Zaklęci" opowiada o przygodach Ellian, nieustraszonej córki władców Lumbrii, która – gdy tajemnicze zaklęcie zmienia jej rodziców w potwory – musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ocalić swoją rodzinę i królestwo.

Joy 2024 1h 53m Dramat Ben Taylor Wielka Brytania Dramat Thomasin McKenzie James Norton "Joy" opowiada niesamowitą, lecz prawdziwą historię urodzenia Louise Joy Brown – pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro – w 1978 roku, a także wyboistą 10-letnią drogę pokonaną, aby to umożliwić. Opowiedziana jest ona z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do naukowca Roberta Edwardsa i chirurga Patricka Steptoe’a pragnących rozwikłać zagadkę niepłodności dzięki stworzeniu technologii zapłodnienia in vitro. Film ukazuje siłę determinacji i wspaniałe osiągnięcia nauki oraz losy trójki wizjonerów, którzy przezwyciężyli przeciwności, aby zrealizować swoje marzenie – a tym samym przyczynili się do realizacji marzeń milionów ludzi.

Helikopter Helikopterråne 2024 Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial przedstawia historię skrupulatnego planowania, pomysłowości i odwagi, które doprowadziły do jednego z najbardziej spektakularnych napadów wszech czasów. Ta opowieść wybiega daleko poza wszystko, co ujawniono do tej pory na temat tego wydarzenia, a widzowie dowiedzą się, jak – prawdopodobnie – do niego doszło.

Szaleństwo The Madness 2024 Thriller USA Thriller Colman Domingo Marsha Stephanie Blake Muncie Daniels jest konsultantem politycznym, który został telewizyjnym komentatorem i trochę się zagubił. Bierze dłuższy urlop i wyjeżdża do Poconos, aby napisać książkę. Tam jest jedynym świadkiem morderstwa znanego zwolennika supremacji białych – zbrodni, w którą ktoś próbuje go wrobić. Muncie zostaje zmuszony do ucieczki. Desperacko walcząc o oczyszczenie swojego imienia, musi rozwikłać sekret globalnego spisku, zanim będzie za późno. Po drodze odnawia kontakt z rodziną, znajduje nieoczekiwanych sojuszników i sprzeciwia się dezinformacji w epoce postprawdy.

Senna 2024 Biograficzny Dramat Sportowy Julia Rezende Vicente Amorim Brazylia Biograficzny Dramat Sportowy Gastón Frías W sześciu odcinkach "Senna" po raz pierwszy przedstawi pełne przeszkód, wzlotów, upadków, radości i smutków życie Ayrtona, analizując jego charakter i relacje osobiste. Historia zaczyna się od początków kariery wyścigowej trzykrotnego mistrza Formuły 1, czyli od przeprowadzki do Anglii i rywalizacji w zawodach Formuły Ford, i obejmuje okres aż po tragiczny wypadek na włoskim torze Imola podczas Grand Prix San Marino.

