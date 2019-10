OSCARY 2020: 90 państw powalczy o statuetkę?

Choć termin zgłaszania kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy minął 1 października, to wciąż poznajemy kolejnych rywali. Ostatnio dowiedzieliśmy się o reprezentantach Arabii Saudyjskiej i Irlandii.Arabia Saudyjska po raz trzeci walczyć będzie o statuetkę. I po raz drugi reprezentuje ten kraj kobieta, Haifaa al-Mansour . Przed sześcioma laty wystawiona została bowiem jej. Teraz reprezentantem został film, który miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Wenecji . Jest to historia lekarki, która postanawia kandydować do lokalnych władz, by w ten sposób doprowadzić do naprawy drogi prowadzącej do jej kliniki.Arabia Saudyjska na razie nie ma na swoim koncie oscarowej nominacji.Po raz szósty w oscarowej rywalizacji weźmie udział Irlandia. Kandydatem tego kraju został nakręcony po arabsku dokument. Jest to obraz pokazujący, jak ludzie próbują prowadzić normalne życie w miejscu nieustannego konfliktu zbrojnego.Irlandia również pozostaje bez oscarowej nominacji w tej kategorii, aleznalazła się na skróconej liście kandydatów do nominacji.Wszystko wskazuje na to, że może zostać pobity rekord liczby zgłoszeń, który przed dwoma laty został wyśrubowany do 92. Na razie wiemy o reprezentantach 90 państw. Oczywiście musimy poczekać na opublikowanie przez Akademię oficjalnej listy, ponieważ na pewno kilka krajów zostanie zdyskwalifikowany, a kilka innych dopisanych.Na razie lista prezentuje się następująco:Afganistan:Albania:Algieria:Arabia Saudyjska:Argentyna:Armenia:Australia:Austria:Bangladesz:Belgia:Białoruś:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Filipiny:Finlandia:Francja:Ghana:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Iran:Irlandia:Islandia:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kazachstan:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Liban:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Nigeria:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Senegal:Serbia:Singapur:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Uzbekistan:Wenezuela:Węgry:Wietnam:Włochy: