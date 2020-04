Polecamy ulubione filmy Quentina Tarantino

***









Po świętach wracamy z nową porcją filmowych rekomendacji. Tym razem mamy dla Was produkcje, które poleca znany i lubiany kinofil Quentin Tarantino . Znajdziecie w nich błyskotliwe dialogi, muzyczne hity sprzed kilku dekad i zaskakujące zwroty akcji, czyli wszystko to, za co kochacie filmy twórcy. A jeśli to za mało, lista ponad stu tytułów na różne okazje znajduje się TUTAJ Jeśli pokochaliście filmy Quentina Tarantino za finezyjną narrację i zręczne łączenie gatunków,to dla Was pozycja obowiązkowa. Dzieło Takashiego Miike zaczyna się jak historia, którą w latach 50. w Hollywood mógłby przenieść na wielki ekran Billy Wilder : kilka lat po śmierci ukochanej kobiety pewien wdowiec postanawia ożenić się ponownie. Nie chcąc korzystać z usług biura matrymonialnego, przyjmuje propozycję zaprzyjaźnionego producenta, który pod pretekstem wykreowania nowej gwiazdy organizuje casting na towarzyszkę życia bohatera. Początkowe wątpliwości co do intencji pięknej Asami ( Eihi Shiina ) wygrywane są bardzo subtelnie – ot, niewinne kłamstewko mające pomóc w zdobyciu roli, czyjeś złe przeczucie... Nawet kiedy dostajemy wyraźny sygnał, że dziewczyna nie jest tym, za kogo się podaje, reżyser jeszcze długo nie zdradza jej tajemnicy. A kiedy to w końcu robi... Cóż, przekonajcie się na własne oczy.Chcecie więcej imprezowych filmów ? Wpadnijcie na zorganizowaną przez Richarda Linklatera . Krążąc między świętującymi zakończenie roku szkolnego bohaterami, twórca kultowegoz nostalgią wspomina lata 70. Przypatruje się ówczesnej młodzieży i podsłuchuje mniej lub bardziej poważne rozmowy. Uzupełnieniem portretu epoki jest soundtrack składający się z hitów największych gwiazd lat 70. (m.in. Black Sabbath, KISS czy Alice Cooper). Dodatkowo na tej prywatce spotkacie m.in. Matthew McConaugheya Wydawało się Wam, że produkcje powstające w Hollywood za czasów kodeksu Haysa nie zainteresują słynącego z zamiłowania do przerysowanej przemocy i soczystego języka reżysera? No to mamy dla Was niespodziankę: na liście ulubionych filmów Quentina Tarantino znajduje się m.in.. Historia rozwiedzionej pary dziennikarzy, którzy tropiąc aferę na najwyższych szczeblach władzy, ponownie zbliżają się do siebie, opiera się wprawdzie na żartach słownych, ale bez obaw – upływ czasu wcale im nie zaszkodził. Dzieło Howarda Hawksa jest jednym z najwdzięczniejszych przykładów, czyli popularnych w czasach wielkiego kryzysu zwariowanych komedii o (nie)dobranych parach.Choć trzygodzinne dzieło Johna Sturgesa przybliża tragiczny los alianckich jeńców wojennych rozstrzelanych przez gestapo w trakcie ucieczki z przeznaczonego dla nich obozu, jest to raczej film przygodowy niż historyczny. Opierając się na wspomnieniach Paula Brickhilla , jednego ze zbiegów, reżyser tworzy opowieść o ludziach, którzy nawet w niewoli nie złożyli broni. Ponieważ bohaterowie wychodzą z założenia, że skoro nie można walczyć na froncie, to warto przynajmniej uprzykrzyć życie wrogowi, przez większą część seansu trudno powstrzymać się od śmiechu. Scena, w której bohater grany przez Steve'a McQueena skacze na motocyklu, do dziś uznawana jest za jeden z najlepszych popisów kaskaderskich w historii kina.Coś mniej poważnego? Proszę bardzo. Trey Parker Matt Stone , czyli twórcy, biorą na warsztat blockbustery o dzielnych szpiegach ratujących świat. Przy okazji robią sobie jaja z największych gwiazd Hollywood i dekonstruują schematy narracyjne, na których opiera się kino gatunkowe. Nie ma tu miejsca na polityczną poprawność, dlatego jeśli ideologia weszła Wam zbyt mocno, lepiej odpuśćcie sobie seans.