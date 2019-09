Oscary 2020: "Boże ciało" poznało trzech kolejnych rywali

Do 51 wzrosła liczba krajów, które zgłosiły już obrazy do wyścigu po Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W weekend uczyniły to: Pakistan, Litwa i Kostaryka.Reprezentantem Pakistanu został kryminał. Jest to historia dziennikarki szukającej sprawiedliwości po tym, jak jej mąż został zamordowany. Niespodziewanie znajduje sojusznika w taksówkarzu, który marzy o wyjeździe do Dubaju.Pakistan po raz dziewiąty spróbuje powalczyć o Oscara. Do tej pory żaden ze zgłoszony przez ten kraj filmów nie zyskał uznania członków Akademii i nie zdobył nawet nominacji.Litwa postanowiła wystawić do rywalizacji dokument. Opowiada on o twórca z Litwy, Estonii i Łotwy kręcących filmy w latach 60., których określano mianem przedstawicieli Bałtyckiej Nowej Fali. Obraz miał swoją premierę w ubiegłym roku na festiwalu w Karlowych Warach.jest dwunastym filmem walczącym o Oscara dla Litwy. Do tej pory kraj ten nie otrzymał nominacji.Kostarykę reprezentować będzie znany uczestnikom łódzkiego festiwalu Transatlantyk film. To historia kobiety zajmującej się domem, mężem i dwójką dzieci. Kiedy mąż chce, by urodziła kolejne dziecko, w kobiecie narasta bunt. Obraz miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu w Berlinie.Kostaryka po raz ósmy walczy o nominację do Oscara. Do tej pory jej kandydaci nie mieli w niej szczęścia.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Algieria:Austria:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Finlandia:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Iran:Japonia:Kambodża:Kolumbia:Korea Południowa:Kostaryka:Kuba:Litwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:RPA:Rumunia:Serbia:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Węgry: