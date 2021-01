Po 10 latach przygotowań zdjęcia do "The Flash" ruszą w kwietniu?

Wszystko wskazuje na to, że trwające już dekadę przygotowania do realizacji widowiska " The Flash " są już na finiszu. Z pojawiających się w brytyjskich mediach doniesień wynika, że zdjęcia rozpoczną się w kwietniu.Widowisko ma być kręcone w Wielkiej Brytanii w Leavesden Studios. Za kamerą stanie autor kasowej dylogii " To Andy Muschietti . Za najnowszą wersję scenariusza odpowiada Christina Hodson (" Ptaki Nocy "). Kostium Flasha ponownie włoży Ezra Miller Na przestrzeni lat fabuła filmu była zmieniana tak wiele razy, że na chwilę obecną nie wiadomo, o czym dokładnie będzie opowiadać. Można się jedynie spodziewać przenikania się światów równoległych, jako że w widowisku pojawią się na przykład dwie wersje Batmana/Bruce'a Wayne'a grane przez Michaela Keatona The Flash " ma trafić, według obecnych planów Warner Bros., do kin w listopadzie 2022 roku.