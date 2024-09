Polecane tytuły ze świata Gotham dostępne w Max

Oto jedne z najlepszych opowieści z Gotham, jakie znajdziecie w Max.Gotham to nie tylko Batman . Po śmierci Bruce'a Wayne'a jego dziedzictwo przypada adoptowanemu synowi, Turnerowi, który, biorąc pod swoje (nietoperze) skrzydła niesłusznie oskarżoną o zabójstwo trójkę trudnej młodzieży, postanawia znaleźć mordercę ojca. Z czasem grupa samozwańczych mścicieli trafia na ślad trzęsącego zakulisowo całym miastem Trybunału Sów i staje przed szansą oczyszczenia swojego imienia i mianowania się Rycerzami Gotham.Superbohaterski serial koncentrujący się na młodych członkach Bat-Rodziny to ekscytująca wyprawa w mroczne uliczki i tajemnicze alejki Gotham. Ale bez obawy, jesteście pod opieką.Kto by się spodziewał takiego powrotu po latach? Wrodzy nam kosmici nacierają na Ziemię i lecą prosto na Metropolis i Gotham, Supermana i Ligi Sprawiedliwości próżno szukać, stąd jedyną nadzieją ludzkości jest... Flash . Nieopierzony jeszcze heros będzie jednak musiał odebrać parę lekcji od starego wygi, który od dawna jest na emeryturze. Powrót samego Michaela Keatona jako zrzędliwego, pozbawionego złudzeń Batmana to jedno z kinowych wydarzeń zeszłego roku.Eksperymentujący z multiwersum film śmiało poczyna sobie z popkulturowymi mitami, pozwalając nam raz jeszcze zawitać do Gotham stworzonego przed laty przez wizjonerskiego Tima Burtona Oto kolejny serial, który próbuje znaleźć odpowiedź na palące pytanie: co się stanie z Gotham po zniknięciu Batmana ? Spokojnie, zdaje się mówić Kate Kane , jesteście w dobrych rękach. Bo kiedy kuzynka Bruce’a Wayne’a zakłada swój ikoniczny, czarno-czerwony strój, zbiry mają się czego lękać. I to nie tylko złodziejaszki i oszuści, ale i superzłole. Kate – oraz jej następczyni – na swojej drodze napotyka bowiem flagowe postaci z imponującej galerii łotrów Batmana.Zabawny, stylowy, ale i, kiedy trzeba, mroczny serial to śmiały krok w kierunku, w którym nie zawsze komiksowe uniwersa mają odwagę podążyć. A Batwoman to świetna przewodniczka.A to zaprawdę ciężki kaliber, produkcja już bez mała legendarna, uznawana powszechnie za najlepszy film o Batmanie , jaki nakręcono. Czy słusznie? Pytanie wydaje się retoryczne, ale dla pewności nie zaszkodzi sprawdzić! Aktorski pojedynek Christiana Bale'a jako Batmana Heatha Ledgera jako Jokera przeszedł już do historii, a samo Gotham jeszcze nigdy nie było tak prawdziwe i tak przerażające. Średnia 8,0 od Filmwebowiczów nie wzięła się z niczego.Ale ten seans to bynajmniej nie koniec przygody z Batmanem. W Max znajdziecie też pozostałe części kultowej trylogii Christophera Nolana oraz inne pełne metraże o Mrocznym Rycerzu.Prosto z planu entuzjastycznie przyjętego filmu Matta Reevesa nadciąga Oswald Cobb, znany bardziej jako Pingwin . Akcja prezentowanego miniserialu kryminalnego, osadzonego niedługo po wydarzeniach z " Batmana " na tych samych ulicach, po których jeszcze niedawno biegał Robert Pattinson z uszami nietoperza na głowie, koncentruje się na burzliwym dojściu do władzy przyszłego szefa gangsterskiego półświatka. W roli tytułowej wystąpi, ponownie, Colin Farrell Miniserial, który zadebiutował 20 września, ma pokazać Pingwina nie tylko jako bezwzględnego przestępcę, ale również i człowieka o złamanym sercu i ludzkiej twarzy. Ambitnie! Pierwsze recenzje, napływające zza oceanu, pozwalają odetchnąć z ulgą – ten zamiar się powiódł.Ale to nie wszystko. Namawiamy gorąco do dalszych, samodzielnych poszukiwań, także poza granicami Gotham, bo platforma streamingowa Max oferuje znacznie więcej opowieści z komiksowego świata DC, gdzie będziecie mogli obcować z niesamowitymi herosami i straszliwymi złoczyńcami. Dlatego zachęcamy także do odwiedzenia naszej sekcji DC Weekend Festival. Możecie tam, między innymi, wybrać ulubionego bohatera ze świata DC i wylosować odpowiedni tytuł na emocjonujący wieczór.