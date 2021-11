RANKING: 10 premier, na które warto czekać

Określanie twórców filmowych mianem "wizjonerów" bywa nadużywane, ale w przypadku sióstr Wachowskich nie ma w nim żadnej przesady. Ich " Matrix " zrewolucjonizował kino akcji i wyznaczył nowe trendy w kinie science-fiction. Teraz, po 20 latach od premiery pierwszej części, wracamy do tego świata symulacji kontrolowanej przez maszyny. Grany przez Keanu Reevesa Neo ponownie stał się częścią Matriksa, gdzie funkcjonuje jako Thomas Anderson. Nawiedzają go wizje wydarzeń z przeszłości, których do końca nie rozumie. Aby nie dopuścić, by przypomniał sobie, że jest wybrańcem, system zmusza go do zażywania niebieskich pigułek. W końcu jednak bohater stanie przed wyborem: niebieska czy czerwona pigułka?