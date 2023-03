Strata Netfliksa okazją Warner Bros.? Studio zainteresowane nowym filmem Nancy Meyers

Netflix rezygnuje z nowego filmu Nancy Meyers

Co wiemy o "Paris Paramount", nowym projekcie Nancy Meyers?

Skąd znamy Nancy Meyers?

, która po ośmiu latach przerwy planuje powrót na reżyserskie krzesło, nie musi się już martwić brakiem wytwórni. Jej komedia romantyczna, którą Netflix odrzucił ze względu na zbyt duży budżet, stała się już obiektem zainteresowania Warner Bros. Discovery.Przypomnijmy:. Reżyserka chciała co najmniej, streamingowy gigant był gotów wydać. Zważywszy, że komedie romantyczne zazwyczaj są produkowane za znacznie mniejsze kwoty, autorkibyłby najdroższym tego typu projektem w historii.Według źródeł, na które powołuje się The Hollywood Reporter,Studio przyciągnął fakt, że produkcją zainteresowane są pierwszoligowe gwiazdy, m.in. Scarlett Johansson . Co więcej,to pierwszy film Meyers odz 2015 roku. W scenariuszu da się zauważyć inspirację przeżyciami reżyserki, która przez lata była związana z. Wspólnie zrealizowali takie filmy jakczy dwie części. Po rozstaniuzaczęła samodzielnie reżyserować filmy na podstawie swoich scenariuszy.Główną rolą jest zainteresowana Scarlett Johansson , o angaż ubiegają się też takie gwiazdy jak Penélope Cruz rozpoczęła pracę jako scenarzystka komedii wojennej Goldie Hawn . Napisała również takie filmy jakze Steve'em Martinem czy Nickiem Nolte . Jako reżyserka zadebiutowała komedią familijną Lindsay Lohan w podwójnej roli niesfornych sióstr. Największą popularność przyniosły jej komedie romantyczne: Diane Keaton czy Alekiem Baldwinem . Aktualnie jej filmografię zamyka. Zobaczcie zwiastun: