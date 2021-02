TOP 10: Christopher Plummer i jego najlepsze role

The Last Station

Pierwszy przystanek i " Ostatnia stacja ". Opowieść o ostatnich miesiącach życia Lwa Tołstoja może być opowiedziana z perspektywy jego żony, Zofii (misiowa aluzja całkiem przypadkowa), ale nie bez powodu na statuetki w trakcie oscarowej gali w 2010 roku mogli liczyć zarówno Helen Mirren , jak i Christopher Plummer (trudno uwierzyć, że była to jego pierwsza nominacja). Tołstoj w jego interpretacji to tykająca bombą zegarową: w jednej chwili jowialny wujcio, w drugiej introwertyczny dziwak, to znów eksplodujący agresją despota. Mit oraz człowiek z krwi i kości w jednym. Do tego TA broda. Fantastyczny występ w dramatycznie niedocenionym filmie.