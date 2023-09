Wrzesień w Prime Video. Top 10 filmów i seriali, które warto obejrzeć

The Lost Flowers of Alice Hart

Mamy dziwne wrażenie, że miniserial " Wszystkie kwiaty Alice Hart ", będący adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Holly Ringland , przeszedł pod radarem. To gęsta opowieść o traumie i walce o lepsze jutro, której mroczny klimat doskonale podbija muzyka polskiej kompozytorki Hani Rani . Złożone, wielowymiarowe postacie zostały świetnie zniuansowane przez aktorki – nie tylko będącą w życiowej formie Sigurney Weaver, ale też Alycię Debnam-Carey Frankie Adams i, last but not least, młodziutką Alylę Browne . Wszystkie odcinki możecie obejrzeć już teraz. Podziękujecie nam później.