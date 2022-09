Zakończył się 15. Festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

Zakończyła się 15. jubileuszowa edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane. Tego lata kina pod gwiazdami były wypełnione do ostatniego miejsca.Już po raz piętnasty, w każdy wakacyjny wieczór, sopockie Molo i zakopiańskie Krupówki, a we wtorki i środy również giżycka Ekomarina, przyciągały fanów kina spragnionych wielkich filmowych emocji. W tegorocznym repertuarze festiwalu znalazło się aż 58 filmów, a podczas 62 dni wakacji odbyło się ponad 140 seansów.Gorące wieczory filmowe w górach, nad morzem i na Mazurach zgromadziły przed ekranami ponad 50 tysięcy widzów.Jubileuszowa edycja najdłuższego,wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane rozpoczęła się 1 lipca symbolicznym pierwszym klapsem oraz projekcją filmu " Czarny Mercedes " w reżyserii Janusza Majewskiego . Tego wieczoru,w kinie letnim przy Krupówkach gośćmi specjalnymi byli - związani z filmem otwarcia - zakopiańscy filmowcy oraz znany dziennikarz i podróżnik Mateusz Waligóra. We wtorek 5 lipca w Giżycku odbyła się pierwsza projekcja w jedynym w Europie kinie jachtowym. Dwa dni później festiwalową statuetkę - Diamentowy Klaps Filmowy - otrzymała na sopockim Molo wybitna artystka i aktywistka Maja Ostaszewska . Filmy prezentowane w tegorocznej edycji zaskoczyły nawet najbardziej wymagających kinomanów. Na dużym ekranie pojawili się między innymi: Natalie Portman Lady Gaga . Towarzyszyli im: Janusz Gajos Andrzej Chyra . Na początku sierpnia, w festiwalowej kawiarni Koło Molo w Sopocie, z widzami i turystami spędzającymi urlop w Trójmieście spotkał się jeden z najbardziej utalentowanych polskich aktorów Piotr Głowacki , który wystąpił w prezentowanym na festiwalu filmie " Mistrz ".- mówi Małgorzata Wasiuk, Dyrektor Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.Tradycyjnie, w każdy dzień tygodnia wybrzmiał inny filmowy temat. W tym roku, festiwal wzbogacił swój repertuar o tenisowe emocje, które Bank BNP Paribas wspiera systematycznie od niemal 100 lat. W każdy poniedziałek, pod hasłem WE ARE TENNIS, widzowie mogli oglądać filmy, których akcja rozgrywa się na kortach tenisowych. Festiwal ponownie promował 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju prezentując filmy w ramach dni tematycznych ŚWIAT CIĘ POTRZEBUJE oraz KOBIETA Z KAMERĄ. Powrócił też ulubiony cykl MADE IN POLAND prezentujący najlepsze produkcje rodzimego kina. Olbrzymim powodzeniem cieszyły się seanse prezentowane w ramach cyklów OSCARY i PIĄTKI ZE STORYTEL. Dodatkowo, z myślą o widzach z Ukrainy, część filmów udostępniono z ukraińskimi napisami lub lektorem.–zapowiada Paweł Adamski, Prezes Outdoor Cinema i Dyrektor Festiwalu.