"House of Cards": znamy datę premiery ostatniego sezonu

Netflix ujawnił, że premiera szóstego i finałowego sezonuodbędzie się 2 listopada. Serwis streamingowy zaprezentował również plakat reklamujący nowe odcinki. Robin Wright powróci jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Claire Underwood. Do obsady szóstego sezonu dołączyli Diane Lane oraz Greg Kinnear , a także Cody Fern . W ostatniej odsłonie obok Wright powrócą również: Michael Kelly Campbell Scott oraz Boris McGiver . Zabraknie za to Kevina Spaceya , który został zwolniony zpo tym, jak w październiku ubiegłego roku oskarżono go o molestowanie seksualne. W efekcie produkcja serialu została wstrzymana na kilka miesięcy, a scenarzyści musieli wymyślić na nowo fabułę szóstego sezonu.